Международный день грамотности: напомнили правила украинского языка

Сегодня в мире отмечают Международный день грамотности.

56 лет назад в Тегеране состоялась первая Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. На ней основали праздник, который имеет целью напомнить о важности умения читать и писать.

"24 канал" к этому дню подготовил напоминание о правилах украинского языка.

Автор: "24 канал" Напомнили правила украинского языка

Об участии в соревнованиях нужно говорить, что "я беру участь". "Приймати участь" - калька с русского.

Выражение "будь ласка" всегда пишется отдельно.

Правильно говорить "протягом дня". Слово "на протязі" нужно принимать, если вы находитесь на ветру.

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Экзамен только "складають", а не "здають".

Предметы могут быть "розташовані", а не "знаходитися". Они не могут сами себя "находить".

Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "филологинь на карантине". На видео исправляют грамматические ошибки.