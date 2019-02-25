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вторник, 26 февраля 2019 06:00

Внедорожник сам тормозит перед препятствиями

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Внедорожник "Инфинити QX 50" начали продавать с конца прошлого года. В оснащении машины применили немало новых инженерных решений.

— Это первый в мире серийный автомобиль, оборудованный турбированным двигателем с переменной степенью сжатия, — говорит представитель компании "Инфинити" Владимир Иванов, 34 года. Ведет через подземный паркинг к машине. — При сжатии восьми до одного на высоких оборотах силовой агрегат выдает наибольшую мощность. При сжатии 14 до одного на низких оборотах — максимальную экономию. Кроме того, QX50 оснащен системой рулевого управления "Дак" второго поколения. Руль работает по принципу джойстика игровой приставки — не имеет жесткого сцепления с колесами. Электронные сигналы поступают от руля колесам по проводам.

Коричневый автомобиль с панорамной крышей и дутым капотом стоит на паркинге.

— Это абсолютно новая модель. Таких еще немного на наших улицах, — говорит Владимир. Предлагает провести тест-драйв машины и дает брелок от нее.

Кладу его в карман куртки и приближаюсь к кроссоверу — сразу включается подсветка дверных ручек. Беру закрытым хватом за водительскую ручку — срабатывает центральный замок. После этого открываются зеркала и включается свет в салоне. Сажусь на водительское место — и кресло пододвигает меня ближе к торпеде, а руль опускается в руки.

Салон оформлен в коричнево-белых цветах. Торпеда и карты дверей отделаны тремя видами кожи, деревом и металлом. Пластик везде мягкий. Джойстики и ручки дверей отдают металлической прохладой.

Передние сиденья помимо подогрева и электропривода, имеют электровентиляцию. Руль также оснащен подогревом. Неудобно, что тепло на руле включается не отдельной кнопкой, а через сенсорную панель.

На втором ряду сидений свободно помещаются трое высоких людей, сидение можно регулировать по расположению и наклону спинки. Есть отдельные климатические настройки с дефлекторами воздуха и экраном. В картах дверей вмонтированы специальные шторы против солнца.

Багажник машины имеет объем 565 л. Есть розетка на 12 В и крючки для сумок. Дверь багажника с электрическим приводом.

Прикасаюсь к кнопке запуска двигателя, перевожу джойстик вариатора в режим "драйв" и жму на газ. Машина срывается с места и ускоряется чуть больше чем за 7 с до 100 км/час. Автоматическая коробка передач переключается плавно. Необычно, что через стекло виден массивный дутый капот. На лобовое стекло проецируются цифры с показателями скорости.

У автомобиля — четыре режима езды — экономичный, нормальный, спортивный и режим с собственными настройками. Система полного привода — автоматическая. Электроника подсоединяет задние колеса, когда пробуксовывают передние.

Управление автомобилем острое, подвеска в меру жесткая. Спереди здесь — "макферсон", сзади — многорычажная. Благодаря этому на поворотах почти не клонится.

Во время поездки по городу периодически загораются индикаторы возле передних дверей, сообщают о помехе в мертвой зоне видимости. Если электроника обнаруживает помехи перед лицевой частью машины, позади или сбоку, включается соответствующая камера и видео транслируется на монитор.

Недалеко от супермаркета возле Центрального железнодорожного вокзала сдаю задним ходом, и автомобиль вдруг останавливается, хотя я жму на газ. Так "Инфинити" действует, когда обнаруживает вероятность наезда на человека или другую машину.

На загородной дороге QX50 хорошо управляемый. На скорости 130-140 км/ч ощущается запас мощности. На Бориспольской трассе испытываю круиз-контроль. Он адаптивный — если автомобиль впереди снизит скорость, "Инфинити" также притормозит. В таком режиме езды расход топлива составляет 7,6–8 л на 100 км пути. В городе в нормальном режиме машина потребляет до 11 л горючего.

Автор: Владимир МУКАН
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