Электромобиль заряжает аккумуляторы при торможении

Один из популярных электромобилей в Украине - итальянский "Фиат-500е". Таких в течение года приобрели 87. Белая легковушка этой модели стоит возле салона "ЭлектроКарс" на столичном просп. Степана Бандеры.

Внешне автомобиль ничем не отличается от бензиновой версии. Только на крышке багажника и сбоку после цифры 500 есть буква "е". Аккумулятор на 24 кВт/ч расположен под задним сиденьем и полом багажника, 111-сильный двигатель - спереди под капотом.

Дизайн машины специально спроектировали с узнаваемыми элементами "Фиата-500" 1957 года. Имеет подобную форму кузова, выштамповки на боковинах, соответствующие фары и молдинги под капотом.

- Электрическая версия "Фиата" имеет усиленный кузов, другую подвеску и систему тормозов. Эта легковушка удобна для города - быстро ускоряется, ее легко парковать. А по запасу хода не уступает популярному электромобилю "Ниссана Лиф", - говорит основатель компании "ЭлектроКарс" Александр Кравцов, 35 лет. Подводит к машине, предлагает провести тест-драйв и дает ключи.

Сначала открываю багажник. Он небольшой - на 186 л. Запасного колеса нет. Вместо него под полом - место для зарядного устройства и кабеля, который идет в комплекте. При необходимости багажный отсек можно увеличить, сложив спинки задних сидений.

Наклоняю спинку кресла, чтобы пройти к заднему дивану. Там, как для этого класса машин, будет просторно людям среднего и низкого роста. В картах боковых панелей сделаны выемки для локтей.

Посадка на водительском месте высокая. Хорошо видно пространство перед капотом и в боковые зеркала. Дизайн салона в ретростиле - торпеда бело-черная, панель приборов небольшая круглая, кнопки из полупрозрачного пластика, как в 1950 годах. Руль обтянут кожей. На него вынесены десяток кнопок для управления мультимедийной системой, круиз-контролем. На привычном подиуме между сиденьями нет рычагов коробки передач. Вместо него - четыре кнопки с буквами N, P, D, R. Управление электростеклоподъемниками также вынесено на центральную консоль. Электромобиль оснащен климат-контролем и подогревом передних сидений.

Завожу двигатель ключом, зажимаю тормоза и жму на кнопку D - "Фиат" трогается с места. Разгоняется быстрее, чем электрический "Ниссан Лиф". В отличие от машин с двигателем внутреннего сгорания, при ускорении на форуме пауз на переключение передач, шума двигателя почти не слышно.

Еду с просп. Бандеры в сторону Подола. Руль "Фиата" острый - мгновенно реагирует на небольшие повороты. Благодаря батареям, расположенным перед задней осью колес, машина значительно устойчивее, чем такая ​​же бензиновая. Во время сильного поворота кузов практически не кренит.

Круглая панель приборов содержит цветной жидкокристаллический дисплей. По центру - изображение "Фиата-500", вверху - цифровой спидометр, с обеих сторон - уровень заряда аккумуляторов и индикатор их состояния. Внизу отражается запас хода в километрах. Если сильно давить на газ, индикатор режима езды переходит на красный уровень, а если притормаживать - становится синим. Это означает, что аккумулятор электромобиля заряжается - срабатывает режим рекуперации.

Парковать "Фиат" удобно благодаря небольшому радиусу разворота и заднему парктронику - когда его датчики распознают препятствие, в салоне звучит громкий сигнал.

После первых двух дней поездок запас хода машины сократился с 140 км до 20. Оставил "Фиат" на ночь заряжаться на платной стоянке. Включил шнур от электромобиля в бытовую розетку на 220 вольт в будке охраны. За 7 часов электромобиль полностью зарядился.

Еще через два дня, когда автомобиль почти разрядился, заехал на бесплатную зарядку на заправке. Там специальное устройство на 6,6 кВт зарядило электромобиль за 2 ч. 50 мин. Если бы эти 280 км проехал на таком же бензиновом авто, за топливо заплатил бы 650 грн.

Бэушные "Фиаты" везут из США

- "Фиат-500" 1957 года в Италии стал культовым. Машина была доступна для большинства населения, имела простую надежную конструкцию. Поэтому продержалась на конвейере до 1975-го. Современный "Фиат-500" стал популярным благодаря ретродизайну, - говорит автоэксперт Николай Руденко, 41 год. - Это имиджевый автомобиль, как и немецкий "Фольксваген Ньюбитл" или британский "Мини Купер". Однако, в отличие от них, итальянская модель имеет электрическую версию. Именно ее сотнями тысяч поставляют в США. Сейчас много бэушных электромобилей оттуда везут к нам, продают за 14-15 тысяч долларов.

"Жму на тормоза при малейшей возможности"

- Ни разу не пожалела, что купили именно это авто. Хотя перед тем очень колебалась, - говорит киевлянка Елена Карпенко, 39 лет. Больше года ездит на электромобиле "Фиат-500е". Перед тем имела "Смарт". - "Фиат" комфортный, есть пространство позади, вожу там дочь в школу. Боялась проблем с зарядкой, но нашла выход. Включаю на ночь в нашем гараже, даже если аккумулятор полностью не разряжен. Посчитала, что трачу на каждые 100 километров пробега около 30 гривен за использованную электроэнергию. Несколько раз заряжала машину на платных зарядках, там берут 8 гривен за киловатт.

Женщина изменила стиль вождения через месяц после приобретения "Фиата".

- Перестала резко ускоряться, когда впереди светофор. На бензиновом авто пыталась реже тормозить, чтобы не стирать тормозные накладки. На "Фиате" наоборот - жму на тормоза при малейшей возможности, чтобы авто заряжалось. Иногда даже 160 километров на одном заряде проезжаю.

Технические характеристики "Фиат-500е"