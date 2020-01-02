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пятница, 03 января 2020 05:00

"На принятие решения у водителя есть три секунды"

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— Нет ничего хуже ночных поездок по нашим дорогам, — говорит 48-летний Виктор Самойленко из Червоной Слободы Черкасской области. — В 2017-ом по дороге на Чигирин протаранил прицеп без фонарей. Мой ущерб - более 40 тысяч гривен. Прицеп заметил, когда уже поздно было. Особенно страшно ездить через села. Там и в три ночи может кто-то выскочить на дорогу. В апреле в такое время едва не сбил пьяного деда. Перебегал дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода вблизи села Мошны, а потом остановился и дирижировал руками.

Ночью обзорность водителя уменьшается на 83%. Даже в свете фар невозможно полностью оценить ситуацию.

Перед поездкой в темное время моют снаружи и внутри лобовое стекло, обезжиривают, чистят фары. В бачок омывания окон заливают жидкость.

— Это простое правило дает водителю лучший обзор на 10-15 процентов. Стекло, которое не мыли минимум три месяца изнутри, преломляет свет и создает блики, — говорит инструктор по контраварийному вождению Олег Компаниец, 52 года. Дает частные уроки. — Фары, прикрытые недельной пылью и засохшими каплями дождя, светят на треть хуже. Во время ночных путешествий я световые приборы протираю каждые 80-100 километров. Помогают в темноте и поляризационные очки для шоферов. Они дают картинку с желтоватым оттенком и уменьшают нагрузку на глаза во время проезда встречного транспорта. Но это должны быть качественные очки со стеклянными линзами стоимостью больше тысячи гривен. На подделки не стоит тратиться.

Угол направления луча света из фар должен соответствовать загрузке машины. Если в салоне водитель и пассажир спереди — фары поднимают максимально высоко. Если авто полностью загружено — опускают.

Наибольшая опасность ночью — это внезапное появление помех и минимальное количество времени на реакцию. Из-за этого больше аварии в темное время обычно имеют более сложные последствия, чем днем.

— Даже с включенными фарами и противотуманками на скорости более 70 километров водитель замечает пешехода в темной одежде за 40 метров. В светлой — примерно за 60, — говорит специалист. - И не всегда водитель успевает сориентироваться и его объехать. На принятие решения у водителя есть 3 секунды. Примерно столько же занимает время срабатывания тормозов с момента нажатия до начала остановки машины. Если же авто едет более 130 километров в час, наезд происходит внезапно. Это напоминает, будто кто-то швырнул тяжелый мешок в лобовое стекло.

Наибольшие угрозы ночью на перекрестках, крутых поворотах и подъемах. На двухполосных междугородних трассах в темное время обычно едут ближе к левой разделительной полосы — обходят незаметные ямы справа и камни.

— Немалую опасность представляет тихоходный и двухколесный транспорт. У первого обычно либо очень незаметные габаритные огни, либо же они не работают. Даже увидев их заранее, может показаться, что они стоят, — говорит специалист. - Это может быть трактор, грузовик 1970-х, движущийся 30-40 километров в час. Такой совсем незаметный за крутым поворотом или фурой, которую только что обогнали. Велосипедисты и мотоциклисты часто пользуются "зебрами" для пересечения дорог. Но поскольку они движутся быстрее пешеходов, то трудно быстро затормозить перед ними.

Безопаснее всего ехать ночью колонной с безопасной дистанцией за попутной машиной — тогда больше времени на принятие решений. За маневрами автомобиля видно ямы или иную опасность. Вдоль населенных пунктов желательно передвигаться на 10-15 километров в час медленнее разрешенной скорости.

- Одна из опасностей - ослепление фарами встречных авто, - говорит Олег Компаниец. - У меня на лобовом стекле с внутренней стороны налеплен прямоугольник из серого картона. Как только вижу, что водитель не выключает дальний, на мгновение перевожу взгляд туда. Если же уже произошло так, что вас ослепили, не стоит паниковать. Включайте "аварийку", руль держите, как и держали, притормаживайте и останавливайте машину, особенно не выезжая на обочину.

"Умножаю 12 на 9. Если долго думаю, пора останавливаться"

Больше всего смертельных аварий ночью происходит из-за сна водителей за рулем. Достаточно 4 с, чтобы выехать на встречку и протаранить другое авто.

— Чтобы этого не произошло, нужно не меньше 7 часов поспать накануне. Должно быть легкое чувство голода. Перенасыщенность едой способствует быстрому сну, - говорит водитель Анатолий Пугач, 59 лет. Проработал более 20 лет дальнобойщиком. — Когда еду далеко ночью, то периодически открываю окно, чтобы взбодриться, останавливаюсь каждые полтора часа. Никогда не слушаю музыку из аудио носителей, только радио. Там ведущие часто говорят, есть реклама. Когда чувствую, что глаза слипаются, умножаю 12 на 9. Если долго думаю, пора останавливаться. Бывает, что столбы, будто смещаются в дороге. В таких случаях останавливаюсь и сплю минут 20.

В дорогу берут фонарь и рулетку

К поездке ночью стоит готовиться заранее. В машине нужно иметь аптечку, огнетушитель, тросы, запаску и набор инструментов для ее установки.

— Это минимум. В машине обязательно должны быть одеяла, несколько фонарей, рулетка и шариковые ручки и листы, — говорит 47-летний Александр Васюк, эксперт-оценщик ущерба при ДТП. Ранее работал в ГАИ. — Насмотрелся на ночные происшествия водителей. Иногда сонный дальнобойщик въезжает в легковушку с семьей. Приходится несколько часов разруливать ситуацию. А у водителя не то что одеял и троса, но даже шариковой ручки в салоне нет, чтобы написать объяснение. Рулетка необходима, чтобы замерить высоту повреждений, когда они незначительны и не надо вызывать полицию.

Автор: Владимир МУКАН
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Дата
03
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