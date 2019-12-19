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пятница, 20 декабря 2019 00:35

Руль "Пежо" не дает нарушать правила

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В автосалонах начали продавать новый французский минивэн "Пежо Рифтер".

У машины короткий капот. Лицевая часть - в стиле последнего поколения моделей "Пежо" - с затемненными блок-фарами с вертикальной светодиодной лентой и хромированным ободком вокруг решетки радиатора.

Пара задних боковых дверей "Рифтера" выдвижные. На крыше установлены рельсы для крепления дополнительного багажника. Внизу по периметру кузова - некрашеные пластиковые накладки, как у внедорожников. Клиренс у машины тоже подобен кроссоверам - 18 сантиметров.

"Пежо Рифтер" сделали на той же платформе, что и "Ситроен Берлинго". У него похожи кузовные панели и оформление салона. Модель продают с коротким и длинным кузовами. Из двигателей устанавливают два турбодизеля на выбор - мощностью 92 и 130 "лошадей". Предлагают пятиступенчатую механическую коробку передач или восьмиступенчатую автоматическую.

Договариваемся о тест-драйве автомобиля с более слабым "дизелем" и "механикой".

Багажник правильной квадратной формы, туда можно положить 738 килограммов груза. В глубине отсека торчат крепления. Тяну одно из них - и раскладывается третий ряд кресел. В таком формате емкость багажника уменьшается с 1538 до 322 литров.

На третьем ряду удобнее сидеть, чем в большинстве дорогих внедорожников с дополнительными креслами. Есть ремни безопасности, подстаканники, розетка прикуривателя. Людям ростом выше 190 сантиметров будет удобно.

Второй ряд сидений - это не сплошной диван, а три полноценных кресла. Жаль, что нельзя изменять угол наклона спинок, как в большинстве внедорожников. Пол ровный, без привычного холма по центру. В нем встроили две ниши с крышками для вещей. Туда можно спрятать домкрат или аптечку. Окна задних дверей оснащены выдвижными шторками от солнца. Для пассажиров установили откидные столики.

Водительское место хорошо распланировано - легко дотянуться до нужных кнопок и манипуляторов. Есть 12 различных боксов и тайников для вещей. Над стандартным бардачком разместили еще один, под сиденьями - выдвижные ящики. Над лобовым стеклом - большая полка.

Руль установили восьмиугольный малого радиуса. У зеркала заднего обзора есть дополнительное зеркальце для контроля пассажиров второго ряда. Специальной кнопкой на панели слева можно блокировать задние двери, чтобы не открывались изнутри. Это удобно при перевозке детей.

Выжимаю сцепление и касаюсь кнопки запуска - машина заводится. Включаю заднюю передачу - на экране появляется видео с задней камеры. Затем перехожу на первую передачу и трогаюсь.

Во время движения ощущаются большие габариты машины. Но их легко контролировать благодаря высокой посадке и массивным зеркалам. Поскольку панель приборов стоит выше, показатели спидометра и тахометра легче считывать, чем у "Ситроена Берлинго" такого же класса.

Маневрировать в городе комфортно - руль средней остроты с удобным диаметром, а механическая коробка имеет много вспомогательных систем. Когда трогаешься на подъеме, авто удерживает от скатывания электроника, бортовой компьютер подсказывает, на какую передачу переключиться.

Подвеска машины жесткая. Это ощущается на средних и больших ямах. "Пежо" имеет разные режимы езды: "снег", "дождь", "неровная дорога". Выбираем последний режим и испытываем машину на грунтовке возле села Пирогово Киевской области. На холмы "Рифтер" выезжает без чрезмерных усилий, не пробуксовывает, двигатель не воет.

На трассе машина ведет себя прогнозируемо. Слабого двигателя этой модели достаточно для поддержания скорости 110-130 км/ч при расходе топлива 5 литров. Есть система удержания автомобиля на полосе - как только выезжаю из своего ряда без включенного сигнала, руль сопротивляется повороту.

Автор: Владимир МУКАН
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