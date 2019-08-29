Новый "Грандленд Х" является крупнейшим кроссовером немецкой марки "Опель". Модель стоит от 593,2 тыс. грн. Продаются с 1,5 л турбодизелем и механической или автоматической коробкой передач на выбор. Привод - передний.

Синий автомобиль припаркован вдоль столичной ул. Кирилловской у офиса импортера. Договариваемся о тест-драйве машины - получаем раскладной ключ от новинки.

Кроссовер построен на платформе EMP2. На такой также выпускают французские "Пежо 3008" и "Ситроен С5 Айркрос". Однако внешне нет никакой схожести. В "Грандленд Х" подобный дизайн нового поколения других "Опелей" - "Астры" и "Инсигнии". На решетке радиатора от эмблемы идут молдинги в виде крыльев. Вдоль кузова - резкие ребра жесткости. Крыша и боковые стойки между окнами окрашены в глянцевый черный цвет. Благодаря этому авто выглядит легче. Пороги, колесные арки и нижние части бамперов украшены черным некрашеным пластиком. На крыше установлена антенна в форме акульего плавника. Место для заднего номерного знака расположено не между задними фонарями, как в большинстве моделей, а в заднем бампере. Интересно, что крышка багажника изготовлена из пластика. Капот и передние крылья алюминиевые.

Провожу ногой под бампером - и багажник открывается. Такая функция удобна, когда обе руки заняты. В большинстве машин подобной ценовой категории эту опцию не устанавливают.

Багажный отсек хорошо продуман. Есть розетка на 12 В, металлические крючки для крепления груза, резервуары для мелких вещей, крепления знака аварийной остановки. Под фальш-полом - запасное колесо-докатка и компрессор с герметиком. Хорошо бы, если бы плафон освещения багажника установили на стенках с обеих сторон или дверцы. Поскольку за вещами незаметно света. Объем багажника - 488 л.

На заднем сиденье с ростом 180-190 см голова в потолок не упирается, ноги о передние сиденья тоже. По центру пола позади практически нет продольного тоннеля. Для задних пассажиров предусмотрели дефлекторы воздуха, розетку на 12 В и USB-порт для зарядки телефона.

На водительском месте высокая посадка. Кресло имеет шесть вариантов регулирования, электропривод, обогрев, охлаждение и память на два положения. Кроме того, подушку сиденья можно удлинить, потянув за пластиковую ручку на краю.

Торпеда изготовлена из мягкого пластика. По центру большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Подлокотник можно регулировать вперед-назад. В нем есть беспроводная зарядка для новых мобильных телефонов. Достаточно приложить устройство, и он будет заряжаться. В полной комплектации этого автомобиля нет стандартных подстаканников для водителя и пассажира. На их месте - регулятор режимов езды. Можно выставить режим поездки по асфальту, снегу, песку и др.

Нажимаю кнопку запуска двигателя - и автомобиль заводится. В салоне не слышно характерного звука для дизельного двигателя. Передачи 8-ступенчатого "автомата" переключаются степенями, подобно "механике". Включаю задний ход - на мониторе отображается видео с камеры заднего обзора. Проекционные линии статические. Затем отправляюсь по ул. Кирилловской в направлении ул. Набережно-Крещатицкой.

Мощности двигателя и динамики автомобиля для города достаточно. Подвеска автомобиля в меру жесткая - мелкие ямы неощутимы, а на больших ухабах авто покачивает. Рулевое управление острое. У автомобиля японская коробка передач "Айсин". Она переключается подобно вариатору - без рывков завываний мотора.

Время от времени на боковых зеркалах мелькают красные точки - так машина предупреждает о транспорте в мертвых зонах видимости. Как только пытаюсь без включенного поворота завернуть за сплошную линию разметки, руль слегка противодействует и раздается предупредительный сигнал системы рядности движения. Электроника модели считывает большинство дорожных знаков. Только в плотном потоке прижимаюсь к авто впереди, на панели приборов появляется предупреждение о слишком малой дистанции.

На Бориспольской трассе разгоняюсь до свыше 160 км/ч. Автомобиль хорошо управляем и не парусит. На скорости 90-120 км/ч потребляет 4-4,5 л дизтоплива.

Технические характеристики "Опель Грандленд Х"*

Привод передний

Двигатель, мощность, л. с./объем дизельный турбированный, 130/1,5

Коробка передач автоматическая

Клиренс, см 18

Ускорение до 100 км/ч, с 12,8

Максимальная скорость, км/ч, 192

Расход топлива - город/трасса, л на 100 км 4,5-4

Стоимость, грн от 593,2

Данные: opel.ua