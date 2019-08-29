"Провожу ногой под бампером - и багажник открывается"

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1161
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5499
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4077
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1674
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 747
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 504
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1566
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5274
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27936
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2853
Фото
Все фото
2
3
3
2
3
Электроника &quot;Рено Логан&quot; помогает тронуться с места на подъемах
Электроника "Рено Логан" помогает тронуться с места на подъемах
Внедорожник предупреждает о препятствиях
Внедорожник предупреждает о препятствиях
Электромобиль заряжает аккумуляторы при торможении
Электромобиль заряжает аккумуляторы при торможении
&quot;Брежнев отдал машину дочери, ему не нравился яркий цвет&quot;
"Брежнев отдал машину дочери, ему не нравился яркий цвет"
Машина распознает препятствия и автоматически тормозит перед ними
Машина распознает препятствия и автоматически тормозит перед ними
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27936
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6543
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2727
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 306
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 06:10

"Провожу ногой под бампером - и багажник открывается"

  Комментировать

Новый "Грандленд Х" является крупнейшим кроссовером немецкой марки "Опель". Модель стоит от 593,2 тыс. грн. Продаются с 1,5 л турбодизелем и механической или автоматической коробкой передач на выбор. Привод - передний.

 

Синий автомобиль припаркован вдоль столичной ул. Кирилловской у офиса импортера. Договариваемся о тест-драйве машины - получаем раскладной ключ от новинки.

Кроссовер построен на платформе EMP2. На такой также выпускают французские "Пежо 3008" и "Ситроен С5 Айркрос". Однако внешне нет никакой схожести. В "Грандленд Х" подобный дизайн нового поколения других "Опелей" - "Астры" и "Инсигнии". На решетке радиатора от эмблемы идут молдинги в виде крыльев. Вдоль кузова - резкие ребра жесткости. Крыша и боковые стойки между окнами окрашены в глянцевый черный цвет. Благодаря этому авто выглядит легче. Пороги, колесные арки и нижние части бамперов украшены черным некрашеным пластиком. На крыше установлена антенна в форме акульего плавника. Место для заднего номерного знака расположено не между задними фонарями, как в большинстве моделей, а в заднем бампере. Интересно, что крышка багажника изготовлена из пластика. Капот и передние крылья алюминиевые.

 

Провожу ногой под бампером - и багажник открывается. Такая функция удобна, когда обе руки заняты. В большинстве машин подобной ценовой категории эту опцию не устанавливают.

Багажный отсек хорошо продуман. Есть розетка на 12 В, металлические крючки для крепления груза, резервуары для мелких вещей, крепления знака аварийной остановки. Под фальш-полом - запасное колесо-докатка и компрессор с герметиком. Хорошо бы, если бы плафон освещения багажника установили на стенках с обеих сторон или дверцы. Поскольку за вещами незаметно света. Объем багажника - 488 л.

На заднем сиденье с ростом 180-190 см голова в потолок не упирается, ноги о передние сиденья тоже. По центру пола позади практически нет продольного тоннеля. Для задних пассажиров предусмотрели дефлекторы воздуха, розетку на 12 В и USB-порт для зарядки телефона.

На водительском месте высокая посадка. Кресло имеет шесть вариантов регулирования, электропривод, обогрев, охлаждение и память на два положения. Кроме того, подушку сиденья можно удлинить, потянув за пластиковую ручку на краю.

Торпеда изготовлена из мягкого пластика. По центру большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Подлокотник можно регулировать вперед-назад. В нем есть беспроводная зарядка для новых мобильных телефонов. Достаточно приложить устройство, и он будет заряжаться. В полной комплектации этого автомобиля нет стандартных подстаканников для водителя и пассажира. На их месте - регулятор режимов езды. Можно выставить режим поездки по асфальту, снегу, песку и др.

Нажимаю кнопку запуска двигателя - и автомобиль заводится. В салоне не слышно характерного звука для дизельного двигателя. Передачи 8-ступенчатого "автомата" переключаются степенями, подобно "механике". Включаю задний ход - на мониторе отображается видео с камеры заднего обзора. Проекционные линии статические. Затем отправляюсь по ул. Кирилловской в направлении ул. Набережно-Крещатицкой.

Мощности двигателя и динамики автомобиля для города достаточно. Подвеска автомобиля в меру жесткая - мелкие ямы неощутимы, а на больших ухабах авто покачивает. Рулевое управление острое. У автомобиля японская коробка передач "Айсин". Она переключается подобно вариатору - без рывков завываний мотора.

Время от времени на боковых зеркалах мелькают красные точки - так машина предупреждает о транспорте в мертвых зонах видимости. Как только пытаюсь без включенного поворота завернуть за сплошную линию разметки, руль слегка противодействует и раздается предупредительный сигнал системы рядности движения. Электроника модели считывает большинство дорожных знаков. Только в плотном потоке прижимаюсь к авто впереди, на панели приборов появляется предупреждение о слишком малой дистанции.

На Бориспольской трассе разгоняюсь до свыше 160 км/ч. Автомобиль хорошо управляем и не парусит. На скорости 90-120 км/ч потребляет 4-4,5 л дизтоплива.

Технические характеристики "Опель Грандленд Х"*

Привод передний
Двигатель, мощность, л. с./объем дизельный турбированный, 130/1,5
Коробка передач автоматическая
Клиренс, см 18
Ускорение до 100 км/ч, с 12,8
Максимальная скорость, км/ч, 192
Расход топлива - город/трасса, л на 100 км 4,5-4
Стоимость, грн от 593,2

Данные: opel.ua

Автор: Владимир МУКАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Провожу ногой под бампером - и багажник открывается"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 130377
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 33185
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 27911
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 21582
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
 Просмотров: 19531
Авто
Двери от американского "Пассата" не подходят к европейской версии
Двери от американского "Пассата" не подходят к европейской версии Просмотров: 2385
Выгодно покупать машины с деформированными порогами
Выгодно покупать машины с деформированными порогами Просмотров: 3871
Валерий Литвин сэкономил восемь тысяч долларов
Валерий Литвин сэкономил восемь тысяч долларов Просмотров: 99
Украинцы купили "Роллс-Ройсов" на 23 миллиона гривен
Украинцы купили "Роллс-Ройсов" на 23 миллиона гривен Просмотров: 414
Украинец может приобрести на зарплату до 300 литров бензина
Украинец может приобрести на зарплату до 300 литров бензина 1 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
2
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
2
Дубилет рассказал о победах нового правительства
Голосов: 321
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua