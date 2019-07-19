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суббота, 20 июля 2019 01:35

Как избавиться от темных кругов под глазами - 5 способов

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  Нежная кожа вокруг глаз требует особого ухода.
Нежная кожа вокруг глаз требует особого ухода.

"Мешки" и "синяки" в области вокруг глаз – косметическая проблема, которая в той или иной степени волнует практически всех.

Главные виновники этих напастей – возрастной фактор (кожа теряет эластичность, и отеки образуются все чаще) и наследственность (клетки вашей кожи могут быть просто напросто склонны к плотным жировым отложениям). Второстепенные – обезвоживание, недосыпание, аллергические реакции, гормональный дисбаланс, неправильное питание, вредные привычки.

Не забывайте про солнцезащитные средства

Если кожа склонна к пигментации, ультрафиолет лишь усугубит ситуацию, спровоцировав избыточное накопление меланина. Кожа вокруг глаз намного тоньше и слабее, чем на других участках лица, что делает ее очень уязвимой к воздействиям окружающей среды. Летом обратите особое внимание на кремы вокруг глаз с солнцезащитным фактором. Чем выше он будет, тем лучше – это один из тех случаев, когда не стоит мелочиться.

Убедитесь, что используете средство широкого спектра действия, которое будет одновременно защищать от UVA и UVB лучей, которые одинаково губительны для тонкой кожи. Обратите внимание, что защитные средства должны быть разработаны именно для ухода за кожей вокруг глаз, так как другие могут вызывать раздражение.

Начните пользоваться ретинолом

 

Ретинол – отличное, но неочевидное средство в борьбе с темными кругами. Ретинол является производным витамина А. Он помогает ускорить обновление клеток и способствуют выработке коллагена, что особенно полезно, когда дело касается профилактики и лечения темных кругов.

Лучше всего с поставленной задачей справятся ретиноловые патчи для глаз, которые смогут доставить витамин как можно глубже в кожу, но кремы тоже полезны. И кстати, чем меньше ингредиентов будет в средстве, тем лучше. Главное – не забывать после нанесения ретинолсодержащего продукта следом нанести солнцезащитный крем, так как солнечные лучи негативно влияют на витамин, способствуя его распаду.

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Попробуйте отбеливающие средства

Здесь важно найти очень мягкий продукт и ни в коем случае не пользоваться средствам для отбеливания кожи лица – они слишком агрессивны и могут вызвать ожоги. Обратите внимание на специальные продукты для кожи вокруг глаз с такими ингредиентами, как койевая кислота и витамин С. Они используются в уходе для осветления кожи и устранения пигментации. В небольших дозах могут применяться и для кожи вокруг глаз. Результат будет уже после нескольких дней применения.

Подберите идеальный консилер

Здесь важно не ошибиться с тоном. Равняйтесь на лососево-розовые оттенки. Они универсальны для любой кожи и смогут перекрыть даже самый темный фиолетово-синий цвет. Не забывайте, что наносить консилер нужно не ровно по линии века, а своеобразным треугольником. Проведите линию от внешнего уголка глаза к крылу носа. Соедините треугольник, проведя линию от внутреннего уголка глаза вниз. Аккуратно закрасьте внутреннее пространство и растушуйте границы.

Забудьте про тени

Они лишь подчеркнут несовершенство тона и выдадут все секреты – тут уж не поможет никакой консилер. Вместо этого воспользуйтесь любимой уловкой визажистов и высветлите нежно-розовым кайялом слизистую нижнего века. Взгляд мгновенно станет свежим и отдохнувшим.

Полноценный отдых - это не только восьмичасовой отдых, но и правильное положение тела в постели. Когда вы спите на боку или на животе, сила притяжения притягивает жидкость под глаза, и это формирует темные круги. Постарайтесь приучить себя спать на спине. Еще один способ улучшить качество сна – взять дополнительную подушку, чтобы приподнять голову и обеспечить отток жидкости от лица.

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