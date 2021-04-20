Четыре главных правила ухода за кожей вокруг глаз

За кожей вокруг глаз нужно ухаживать, чтобы предотвратить морщины. Фото: pixabay

Кожа вокруг глаз весной и летом очень уязвима.

Именно в этот теплый период приходится часто щуриться от солнца, из-за чего возникают морщины, рассказала косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram.

По ее словам, появление морщин ускоряет недостаточный уход и защита. Поэтому эксперт вывела четыре обязательных правила ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут отсрочить старение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Косметолог предостерегает от умывания водой из крана

1. Ухаживать за участком кожи вокруг глаз надо деликатно и каждый день. Обязательная утренняя база: умывание и крем для век. Можно протереть кожу вокруг глаз тоником или лосьоном, но он не должен быть для жирной кожи. Крем для век должен быть в программе ухода примерно с 18 лет. С такого возраста следует выбирать легкие текстуры и увлажняющие компоненты. С 25 лет крем для век обязателен, но на ночь без него можно обойтись. Стоит нанести за несколько часов до сна, чтобы утром не было отеков.

2. Дополнительный уход. Когда кожу вокруг глаз необходимо интенсивно увлажнить, разгладить морщины, освежить, подтянуть, уменьшить отечность, то уход должен быть с масками и сыворотками для век.

3.SOS-помощь. Чтобы быстро освежить зону вокруг глаз и убрать отеки, необходимые патчи. Это не основной уход, а дополнительный. И быстрый результат.

4. Защита от солнца. Это может быть крем для век SPF. Иногда достаточно солнцезащитных очков. Кепка, шляпа или панама, автомобильный козырек - все это помогает держать мышцы расслабленными, не жмуриться.

В косметических средствах спирт нужний ингредиент, потому что обладает способностью бороться с микробами. Иногда косметику выбирают по составу и когда видят в нем спирт, то отказываются. На самом деле по своей химической структуре такие ингредиенты косметики для ухода за кожей, как глицерин, ментол и много восков растительного происхождения, также считаются спиртами.