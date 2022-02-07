Что можно есть перед сном: назвали пять продуктов, которые не повредят фигуре

Продукты, которые можно есть ночью. Фото: Crushpixel

Список продуктов, которые можно есть перед сном, может быть длинным. Но в том случае, если не зацикливаться, что они несут организму – пользу или вред.

Диетологи говорят, что есть после 18:00 можно и даже нужно. Главное правильно подобрать продукты, пишет Elle.

Сырые орехи миндаля богаты магнием — это один из ключевых компонентов для женского здоровья. Он способствует глубокому релаксу, расслаблению мышц, что особенно хорошо после активных тренировок. Горсть миндальных орешков перед сном помогает быстро решить проблему бессонницы.

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Качественный белок без содержания или с минимальным содержанием жира обеспечит сытость надолго и поможет избежать ночного переедания – главного врага изящной фигуры. Делайте ставку на тофу, хумус, бобовые, индейку, яйца пашот и молодые сыры.

Есть два сорта рыбы, которая богата витамином В6 — именно он активно участвует в выработке мелатонина и серотонина. Вот почему приготовленная на пару или на гриле рыба с небольшой порцией овощей — тот самый идеальный ужин, о котором все говорят.

Ромашковый чай – идеальный продукт, которым следует завершать свой день. Одна чашка этого чая стимулирует синтез глицина — важнейшего вещества, нормализующего и активирующего процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.

Народная артистка Украины 55-летняя Ольга Сумская раскрыла, как питается и ухаживает за собой. Звезда отметила, что имеет несколько методов, благодаря которым он держит себя в форме. "Я слежу за своим питанием, бегаю на тренажере или в парке, принимаю контрастный душ и устраиваю себе разгрузочные дни"