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понедельник, 28 октября 2019 13:55

Показали первое такси Львова
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Автомобиль обошлась в 20 тыс. евро и еще более 10 тыс. стоила его реставраци
Фото: Евгений Кравс / zaxid.net
Автомобиль обошлась в 20 тыс. евро и еще более 10 тыс. стоила его реставраци
Автомобиль обошлась в 20 тыс. евро и еще более 10 тыс. стоила его реставраци
Автомобиль обошлась в 20 тыс. евро и еще более 10 тыс. стоила его реставраци
Автомобиль обошлась в 20 тыс. евро и еще более 10 тыс. стоила его реставраци

Во Львов представили раритетный автомобыль Citroen Berline Lux,, которому уже 90 лет. Всего таких автомобилей в 1929 году выпустили лишь 3 тысячи.

Авто в Украине привезли супруги львовян Светлана и Евгений Кравс. Ретротехникой они восхищаются уже давно, пишет zaxid.net.

Чтобы привезти этот автомобиль из-под Парижа в Украину, пришлось приложить немало усилий и потратить до 5 лет. Два года уговаривали старших супругов французов продать его, а еще 3 заняла перевозка и документация.

Автомобиль обошлась в 20 тыс. евро и еще более 10 тыс. стоила его реставрация. Такого класса автомобилей в Украине еще не было. Во Львове такие машины были первыми автотакси в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века.

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На автомобиле Светлану возит только муж, ведь машина специфическая в вождении, не такая, как современные.

"Противоположные скорости, хочешь включить первую, то надо назад, вторая - вперед. Это специфическая машина, это не скоростная, туристического класса автомобиль. Здесь трехступенчатая коробка передач, три скорости всего-навсего, здесь нет ключа зажигания, здесь кнопка такая примерно, как в "Формуле-1". Весь металл все как полагается, полностью едет, заводится генератор, карбюратор, двигатель, свечи, все родное", - добавил муж владелицы автомобиля Евгений Кравс.

В то время во Львове было модно все французское. В своем гараже такая ​​машина была и у графа Потоцкого. Очень любила ездить на такой машине и мама Альфреда Потоцкого.
"Когда она выезжала, то все знали, что едет Бетка. Это Эльжбета Потоцкая. И злобно галичанки говорили: "О, пани вновь обрела новый капелюшек и хочет им похвастаться", - рассказывает искусствовед Оксана Козанкевич.

119 автомобилей из 18 стран мира представили на Leopolis Grand Prix-2019.

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