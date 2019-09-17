Mercedes возродил легендарный Roadster 1902 года в электричестве

Фото: mercedes-club

Электрический концептуальный Roadster получил название Mercedes Vision Simplex.

Автомобиль представят на выставке Design Essentials 2019, сообщает CarsCoops.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mazda представит первый электромобиль

Приборная панель электромобиля от Mercedes-Benz получила вытянутый капот и решетки из розового золота. Последние заменили дисплеем с логотипами компании. Кроме того, он отражает анимацию, которая сообщает информацию о состоянии автомобиля.

В салоне транспортное средство имеет часы в стиле ретро и изготовлен на заказ руль с деревянной обработкой. Сиденья автомобиля сделали с синей обивкой.

Mercedes представил кроссовер GLE с автопилотом. Автомобиль получил ряд цифровых поверхностей для общения с пешеходами и другими участниками движения.