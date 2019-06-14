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пятница, 14 июня 2019 15:00

Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
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7-9 июня в Каменце-Подольском состоялся IV Международный фестиваль стиля "РетроФест". Для 10-юбилейного мероприятия организаторы выбрали новую, необычную тему - семейные ценности.

Вся программа была направлена ​​на то, чтобы каждый из членов семьи - от малых до старших и даже домашние любимцы могли прекрасно провести время в кругу близких и родных.

"По отзывам организаторов, участников и гостей фестиваля - это удачный формат. Именно таким люди хотят видеть "РетроФест" и дальше, - рассказывает Gazeta.ua организатор фестиваля Елена Дика. - Удалось реализовать все, что запланировали. От совместного ужина с 30-метровым семейным столом к ​​уже традиционному заезда на ретромобилях".

Автор: Владимир Мукан
  Автомобили на аторали
Автомобили на аторали

Более 30 участников приняли участие в #RetroKidsShow. Молодые гости провели целый модельный показ в свои луках.

"Почувствовать себя в роли моделей смогли и другие участники "РетроФест". В показе "Винтажная лавка" продефилировали госпожа от тридцати до восьмидесяти лет в одежде двадцатых-восьмидесятых годов прошлого века. Определенный контраст состоялся на "Love показе". Женщины старше шестидесяти лет, прошлись по подиуму в современном и стильном наряде. Их луки дополняли прически и макияж - это выглядело действительно круто", - говорит Елена Дика.

Автор: Владимир Мукан
  #RetroKidsShow
#RetroKidsShow

Собственную мощную программу продемонстрировали и участники с "Университета третьего возраста". Старшее поколение развлекало публику песнями, танцами и литературными выступлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли

"Впервые в рамках фестиваля прошел конкурс для домашних любимцев "МойСтильныйДруг". В показе участвовало более двадцати четвероногих членов семьи в ретро-образах. Изюминкой дефиле стала целая семья лабрадоров", - говорит организатор фестиваля.

Автор: Владимир Мукан
  "МойСтильныйДруг"
"МойСтильныйДруг"

Зажигали на празднике приглашены рок-группы "Что такое?" И "Нумер 482". Последние выполнили свой хит "Доброе утро, Украина!" И продемонстрировали специальный диджей-сет с живым исполнением партии барабанов. Гимн фестиваля и другие хиты исполнила и певица Мариетта.

Автор: Владимир Мукан
  “Нумер 482”
“Нумер 482”

"Кроме этого, партнеры мероприятия "Наш вкус" подарили огромный торт с надписью: "Ретрофест 2009-2019". Таким образом, все участники и обычные прохожие могли попробовать его, ведь раздавали вкусности на площади в Каменце-Подольском", - добавляет Елена Дика.

Решил не отставать от горожан и мэр Каменец-Подольского. Он принимал участие в "Ретрофест". На своей "ГАЗ-21" преодолел весь маршрут ралли "От крепости к крепости" и завоевал пятое место. Все гости могли наблюдать за заездом на большом экране, который обустроили на площади города или в интернете.

Автор: Соломия Цура
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