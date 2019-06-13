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четверг, 13 июня 2019 17:19

Спецавтомобиль для КГБ и машина Уолта Диснея: в Каменец-Подольском отгремел "Ретрофест"

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7-9 мая состоялся IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест". В этом году в городе собралось около 40 ретромобилей. Большинство из них принимали участие в традиционном ралли, а некоторые удивляли посетителей своей уникальной историей.

Автор: РетроФест
  ГАЗ-23, 1968 года выпуска
ГАЗ-23, 1968 года выпуска

ГАЗ-23, 1968 года выпуска

Официально в закрытых документах ГАЗ-23 найменувався как "быстроходный автомобиль" или "машина сопровождения". Кроме этого модель предназначалась, как спецавтомобиль для КГБ и других спецслужб СССР. Рядовые граждане ее купить не могли.

"Как-то с экспертом и ретровиком Евгением Смирновым нашли в базе ГАИ запись об автомобиле такой модели. Сначала не поверили своим глазам, но разыскали владельца, позвонили и поехали на смотрины. "Догонялка", но очень в некомплектном состоянии ", - говорит владелец автомобиля ГАЗ-23 Дмитрий Гвоздев.

Перед покупкой мужчина колебался около шести месяцев. На реставрацию Дмитрий потратил три года, ведь пытался воссоздать вид максимально близкий к заводскому.

"Я с моей Ракетой уже 16 лет вместе. Хоть и редко путешествуем сейчас, но победы имеем ", - добавляет владелец.

Первый публичный показ автомобиля состоялся на празднование 50-й годовщины марки ГАЗ в 2006 году. Кроме этого, Дмитрий Гвоздев уже посещал "Ретрофест" 10 лет назад.

Модель сконструирована на основе "Волги" ГАЗ-21. Машину спроектировали так, что снаружи ее практически невозможно различить с 21-й моделью. Кроме этого, из нее для ГАЗ-23 брали и другие части, например систему тормозов.

Также автомобиль имеет отличную автоматическую коробку переключения передач от ГАЗ-13 "Чайки". В первой является управление режимами, из коробки виднеется наличие рычага.

Автор: РетроФест
  Citroen CX, 1984 года выпуска
Citroen CX, 1984 года выпуска

Citroen CX, 1984 года выпуска

Citroen CX - это большой Citroen, который заменил собой легендарный DS в 1974 году. Он получил титул авто-года в 1975 году. Именно на этой модели исследовали и создавали маршрут для ралли "От крепости к крепости" на "Ретрофест-2019".

"На автомобиле я преодолел 243 километра, пока разыскивал лучший путь для участников. Как результат, маршрут от Каменца-Подольского в Хотин составил 82 километра ", - говорит владелец автомобиля Citroen CX Богдан Бондаренко.

За три дня машина суммарно преодолела 2,5 тыс км. Кое-где владелец сопровождал на машине участников ралли и даже доставлял судей на посты.

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"В хорошую и сухую погоду мой Citroen CX является основным средством для передвижения. Обычно это период с начала апреля по конец октября ", - заключает владелец машины.

За предыдущий год Богдан Бондаренко проехал на машине около 15 тыс км. А "зимовал" автомобиль в шоуруме у официального дилера Citroen, в Харькове.

Автомобиль имеет несущую раму и чрезвычайно низкое сопротивление воздуху. Благодаря гидравлической подвеске можно легко изменять клиренс. Кроме этого, Citroen CX первый автомобиль, получивший рулевые лепестки.

Благодаря подвеске машина имеет возможность поглощать большие неровности. Заднее стекло автомобиля вогнутое внутрь. Такое дизайнерское решение помогает ему меньше загрязняться в непогоду.

Автор: РетроФест
  De Soto S-6, 1939 года выпуска
De Soto S-6, 1939 года выпуска

De Soto S-6, 1939 года выпуска

De Soto S-6 - единственный автомобиль в Украине. В свое время аналогичное транспортное средство имела семья известного мультипликатора - Уолта Диснея.

"Сначала я не мог понять, что это за автомобиль. Покупка была абсолютно внезапной. После, я потратил еще восемь лет на реставрацию машины ", - говорит владелец De Soto Сергей Зайцев.

Необходимые детали мужчина заказывал из Америки. Самостоятельно сделал части передних крыльев, реставрировал салон и заменил другие запчасти, которые повредила коррозия.

"Бывало, что и на коленях в гараже изготавливал некоторые детали. Старался максимально точно воспроизвести их по фотографиям ", - отмечает владелец.

На Ретрофест-2019 машина получила первое место в конкурсе Элеганции и второе место на заезде ралли.

Автор: Соломия Цура
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