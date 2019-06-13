Horch 951, Opel Olympia и Adler Werke: автомобили 1940-х посетили "РетроФест"

10-й юбилейный "РетроФест" прошел 7-9 июня в центральной части Каменца-Подольского.

На празднование приехали ретромобили разных времен и комплектаций. Кроме этого, приехали и 3 самые старые "участники" - 1937 года изготовления.

Gazeta.ua предлагает познакомиться с ними.

Автор: Владимир Мукан Horch 951, 1937 года выпуска

Horch 951, 1937 года выпуска

Horch 1937 года для владельца Владимира Сирмана стал 5-м автомобилем, который он восстановил. Первым в его руки попал "Запорожец" 1961 года с Одессы. Позше в сарае ему удалось спасти Mercedes-170Н. Следующим стал армейский джип Willys 1943 года. Позже мужчина обменял старый Mercedes на новый Mercedes 200.

Заметно габаритный автомобиль даже нашего времени Horch 951, 1937 года изготовления, человек купил спонтанно во Львове. Машина имеет около 7 м длины и 3 т веса. Считают, что на нем могли возить Бормана, Гиммлера или и самого Гитлера.

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Автомобиль создали на базе Horch 851. 951-ю модель оснастили 120-сильным двигателем. Разработчики также установили заднюю подвеску типа De Dion. Максимальная скорость у этого седана-кабриолета - 130 к /ч.

Автор: Владимир Мукан Opel Olympia, 1937 года выпуска

Opel Olympia, 1937 года выпуска

Автомобиль Opel Olympia считают семейной машиной. Эта модель была первым серийным автомобилем в Германии, имеет стальной унифицированный корпус. Благодаря этому удалось снизить вес автомобиля на 180 кг по сравнению с ранними предшественниками.

Впервые машину представили в феврале 1935-го на Берлинской автомобильной выставке. Транспортное средство назвали накануне Олимпийских игр 1936-го в Берлине.

Машина имела немало инноваций. Сюда входили: точечная сварка, передовые виды стали и обновленный дизайн. Она имеет 1,3-литровый двигатель. За 5 лет с 1935-го по 1940 год изготовили 168 тыс. единиц. Сейчас одной из них обладает Момот Александр, который участвовал в нынешнем "РетроФест".

Автор: Владимир Мукан Adler Werke, 1937 года выпуска

Adler Werke, 1937 года выпуска

Владелец уникальной Adler Werke, 1937 года изготовления, Юрий Бейдик не первый раз на "РетроФест". 10 лет назад на фестивале 2009-го машина получила высшую награду - "Жемчужина фестиваля".