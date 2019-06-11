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вторник, 11 июня 2019 00:54

Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
16

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ретро-ралли в Каменце-Подольском
Фото: Владимир Мукан
ретро-ралли в Каменце-Подольском
ретро-ралли в Каменце-Подольском
ретро-ралли в Каменце-Подольском
ретро-ралли в Каменце-Подольском

В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошло ралли на старинных автомобилях. Соревнования прошли в рамках проведения "Ретрофест". Это международный фестиваля стиля, который организуют в центре старого города.

Условиями ралли предусмотрели маршрут расстоянием около 82 километров в направлении с Каменец-Подольского в Хотин и в обратном направлении. Определенный участок дороги нужно пройти за определенное время с минимальным количеством штрафных баллов. У кого их будет меньше, тот и побеждает.

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Во время прохождения участков предусмотрены разнообразные задания для участников. Например, нынешним нововведением на "Ретрофест" стало вождение в мешке автомобиля. При этом задача пилот имел полностью полагаться на своего штурмана. А тот, в свою очередь должен был давать как можно более точные советы.

Все машины-участники организаторы разделили на разные классы, чтобы их екипиж имели равные шансы на победу. Так, первые три класса определили по возрасту. А вот четвёртый -Национальный. Победителями стали ГАЗ-67 в старшем классе, ЗАЗ-965 в национальном и классе "Ф" и ГАЗ-24 в классе "Ж"

Фестиваль стиля "Ретрофест" проходит в Каменце-Подольском с 7 по 9 июня.

Автор: Владимир Мукан
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