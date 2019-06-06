Парочка Citroen и Ford Granada - завтра стартует "Ретрофест"

Десятый юбилейный Международный фестиваль стиля "Ретрофест" откроет свои "ворота" уже 7 июня.

В течение трех дней все посетители и гости праздника смогут наслаждаться ретроавтомобилями с богатой историей.

Citroen CX, 1984 г.в.

Свою "Лебёдушку" владелец Богдан Бондаренко считает семейным автомобилем. Машина приехала из Нидерландов. Начиная с 2005 года, она в распоряжении мужчины.

Сначала она была базовой версией для модели СХ. Однако из-за ДТП в машине пришлось восстановить кузов, двигатель, салон и другие детали. В результате, получив все атрибуты и опции она стала "топовой" версией Pallas.

Реставрацию провели таким образом, чтобы Citroen CX не выглядел как музейный экспонат, а опрятная на свои годы машина, которая регулярно эксплуатируется.

За прошлый год автомобиль успел проехать всю Украину с востока на запад и с севера на юг. Всего за сезон преодолел более 15 тыс км.

Автор: РетроФест Citroen CX, 1984 года выпуска

Citroen 2CV, 1959 г.в.

15 лет назад Петр Аргатов нашел Citroen 2CV на свалке. После 1,5 года реставрации автомобиль достиг полностью аутентичного вида. Через миниатюрный размер и ярко-желтую окраску машина получила название "Утенок".

Именно такая модель снималась в фильме "Жандарм на отдыхе" с Луи де Фюнесом в главной роли. Кроме этого, сам владелец полностью соответствует образу жандарма. Ведь имеет такой же костюм, как и в Луи де Фюнеса.

Citroen 2CV уже успел открыть "Ретрофест-2009". Также он покорил Польшу, Одессу и Приднестровья. А на родине в Молдове автомобиль получил кубок "Best Retro Car" 2010 года.

Автор: РетроФест Citroen 2CV, 1959 года выпуска

Ford Granada, 1980 г.в.

Свой автомобиль Роман Бичковьяк считает большой ценностью. Мужчина нашел машину в городе Львове. Ее покинули и использовали, как помойку.

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В результате он выкупил Ford Granada у владельца. Роману удалось заменить разбитые окна и уничтоженный салон. После полной комплектации он достиг 100% оригинала.

Автомобиль назвали Queen of Hearts. Нынешнее авторали будет не первым для этой машины. Так, в предыдущем году Ford Granada становился призером Old Car Rally и Leopolis Grand Prix.

Автор: РетроФест Ford Granada, 1980 года выпуска

Mercedes W126

Этот автомобиль можно отнести к современной классике. Владелец Вадим Михайлов привезет автомобиль из Хмельницкого.

Человек с детства мечтал о Mercedes W126. И три года назад, он у него таки появился. Свой автомобиль Вадим Михайлов ласково называет "Мерчик".

Машина будет участвовать в "Ретрофест" уже второй год подряд. А все желающие смогут увидеть Mercedes W126 на параде, который пройдет по улицам города.

Автор: РетроФест Mercedes W126

Газ 24 "Волга", 1978 г.в.

Павлу Лозовенко Газ 24 "Волга" 1978 года подарила его жена на день рождения. По его словам, кататься "Волгой" - одно удовольствие.

Кроме небольшого пробега, машина сохранила родную краску. Все запчасти автомобиля и даже некоторые расходники также есть оригинальные.

Владелец в прошлом году участвовал на "Волге" в ретро-ралли на "Ретрофест". Кроме этого, машина без проблем выдержала длительную поездку почти в тысячу километров.

Автор: РетроФест Газ 24 "Волга", 1978 года выпуска