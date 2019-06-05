Семейный стол и конкурс блинов - "Ретрофест" стартует через два дня

Организатор фестиваля Елена Дикая Фото: Владимир Мукан

7- 9 ​​июня во Каменце-Подольском пройдет IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест".

В этом году организаторы решили поэкспериментировать и выбрали главной темой семью. С первого дня все гости и участники смогут разделить общую трапезу.

"Когда человек едет в в гости к своим друзьям или семье она берет с собой гостинец, - рассказывает Gazeta.ua организатор фестиваля Елена Дика. - В этом году, все участники смогут прийти с собственными блюдами, попробовать еду других людей и разделить свой ужин за большом 30-метровым столом, который мы организуем. Такая трапеза поможет всем не только познакомиться, но и весело провести время ".

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Также организаторы создали конкурс "Бабушкин рецепт". На нем старшее поколение с "Института III века" приготовит блины по собственному рецепту. Кроме этого, они сделают и другие блюда, которые смогут попробовать все желающие.

"Чтобы лучше определиться с вкусовыми предпочтениями людей, мы провели опрос: "Вареники или блины?" Мы проиграли. Людям больше нравятся именно вареники. Однако, их приготовления является сложным. Кроме этого, они могут слипнуться и иметь не слишком привлекательный вид. Блины же проще в приготовлении. Именно поэтому, решили готовить именно их", - говорит Елена Дика.

Несмотря на это, организаторы обещают, что все блины через множество вариаций начинок получатся разными. Также, все участники, которые готовят, получат подарки от спонсоров. А жюри, которое будет состоять из партнеров, автомобилистов и других участников будет определять победителей.

В этом году Международный фестиваль стиля "Ретрофест" будет юбилейным. Его проводят с 2009 года.