 
Ексклюзивы
1/5
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 4302
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 10956
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 306
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2124
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5472
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1710
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1953
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3502
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7002
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67955
Фото
Все фото
4
1
3
12
18
Уникальные дефиле и семейные игры - &quot;Ретрофест&quot; приглашает на праздник посетителей от 1 до 101 года
Уникальные дефиле и семейные игры - "Ретрофест" приглашает на праздник посетителей от 1 до 101 года
&quot;Права&quot; восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
Показали первый электромобиль Skoda
Показали первый электромобиль Skoda
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2124
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 549
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1179
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1467
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 15:06

Уникальные дефиле и семейные игры - "Ретрофест" приглашает на праздник посетителей от 1 до 101 года
4

  Комментировать

"Ретрофест" приглашает посетителей любого возраста
Фото: Ретрофест
"Ретрофест" приглашает посетителей любого возраста
"Ретрофест" приглашает посетителей любого возраста
"Ретрофест" приглашает посетителей любого возраста

7 июня в Каменце-Подольском стартует IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест". Главной темой 10-юбилейного мероприятия станет семья.

В 2019 году семейный "Ретрофест" привлек к празднику людей всех возрастов. Так, в программе мероприятий будет не только молодежь, но и категория уважаемых людей в лице "Университета III века". Благодаря этому, активное старшее поколение сможет вспомнить собственную молодость, студенческие годы и беззаботную любовь.

"В рамках фестиваля бутик "Сорока. Любой яркой!", совместно с Университетом III возраста при ТЦСО "Забота" организует показ женской одежды летней коллекции ведущих украинских брендов, - рассказывает Gazeta.ua организатор фестиваля Елена Дика. - В роли моделей выступают клиенты и слушатели этого заведения, в том числе и их руководители. Эти невероятные харизматичные женщины просто обречены на успех, подавая яркий пример женщинам любого возраста быть счастливыми и энергичными ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большая ретро 7'Я: состоится фестиваль стиля "Ретрофест"

Средний командный возраст моделей, задействованных в одном шоу, составляет 70 лет. Так, в первый день "Ретрофест" вновь избранные модели продефилируют в винтажном наряде. Второй показ состоится на следующий день. Однако на этот раз, те же женщины предстанут для всех в ультрасовременной одежде.

"В этот период мужчины смогут развлечься в нашем ИГРАЙ-LAND. Любой может взять шашки, шахматы или домино. Такие настольные игры помогут вспомнить юность, когда они играли в эти игры в собственных детских дворах ", - добавляет Елена Дика.

Кроме этого, "Университета III века" подготовит собственную концертную программу из песен, танцев и литературных вечеров. Один из старейших участников продемонстрирует умение сочинять стихи "на лету".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест"
Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест" Просмотров: 927
"Ретрофест-2019" - встреча в семейной атмосфере
"Ретрофест-2019" - встреча в семейной атмосфере Просмотров: 171
Сейчас вы читаете новость «Уникальные дефиле и семейные игры - "Ретрофест" приглашает на праздник посетителей от 1 до 101 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 143454
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 37611
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 37225
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 31104
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 19548
Авто
Частично удовлетворили требования евробляхеров
Частично удовлетворили требования евробляхеров Просмотров: 1170
АвтоКрАЗ будет участвовать в специализированной выставке "SIA-АвтоТехСервис-2019"
АвтоКрАЗ будет участвовать в специализированной выставке "SIA-АвтоТехСервис-2019" Просмотров: 153
Укравтодор проверит международный аудитор
Укравтодор проверит международный аудитор Просмотров: 684
За Укравтодор возьмется крупнейшее агентство
За Укравтодор возьмется крупнейшее агентство Просмотров: 2691
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
1
 Просмотров: 3681
Больше всего комментируют
13
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
4
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
Голосов: 11837
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua