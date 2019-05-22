Уникальные дефиле и семейные игры - "Ретрофест" приглашает на праздник посетителей от 1 до 101 года

Фото: Ретрофест

7 июня в Каменце-Подольском стартует IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест". Главной темой 10-юбилейного мероприятия станет семья.

В 2019 году семейный "Ретрофест" привлек к празднику людей всех возрастов. Так, в программе мероприятий будет не только молодежь, но и категория уважаемых людей в лице "Университета III века". Благодаря этому, активное старшее поколение сможет вспомнить собственную молодость, студенческие годы и беззаботную любовь.

"В рамках фестиваля бутик "Сорока. Любой яркой!", совместно с Университетом III возраста при ТЦСО "Забота" организует показ женской одежды летней коллекции ведущих украинских брендов, - рассказывает Gazeta.ua организатор фестиваля Елена Дика. - В роли моделей выступают клиенты и слушатели этого заведения, в том числе и их руководители. Эти невероятные харизматичные женщины просто обречены на успех, подавая яркий пример женщинам любого возраста быть счастливыми и энергичными ".

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Средний командный возраст моделей, задействованных в одном шоу, составляет 70 лет. Так, в первый день "Ретрофест" вновь избранные модели продефилируют в винтажном наряде. Второй показ состоится на следующий день. Однако на этот раз, те же женщины предстанут для всех в ультрасовременной одежде.

"В этот период мужчины смогут развлечься в нашем ИГРАЙ-LAND. Любой может взять шашки, шахматы или домино. Такие настольные игры помогут вспомнить юность, когда они играли в эти игры в собственных детских дворах ", - добавляет Елена Дика.

Кроме этого, "Университета III века" подготовит собственную концертную программу из песен, танцев и литературных вечеров. Один из старейших участников продемонстрирует умение сочинять стихи "на лету".