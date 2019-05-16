"Ретрофест-2019" - встреча в семейной атмосфере

Автор: Елена Капник Афиша IV Международного фестиваля стиля "Ретрофест-2019"

7-9 июня в Каменце-Подольском Хмельницкой области состоится четвертый международный фестиваль стиля "Ретрофест-2019". Как по сюжету сказки, центр живописного города окажется на пересечении эпох среди старинных автомобилей, винтажных фуд-кортов и горожан в костюмах 19 века. Дополнять эту атмосферу будут супер-герои и паровые машины проекта стимпанк.

Мероприятие будет проходить под лозунгом "Большая авто7ья встречается на"Ретрофест". Поэтому семейное тепло вместе с ценностями и традициями распространятся с каждой семьи на всю территорию фестиваля. В первый день праздника посетители разделят общую трапезу с родственниками, друзьями, знакомыми. Места хватит всем, ведь на "Ретрофест" установят под открытым небом стол длиной около 30 метров.

Автор: Елена Капник Прошлогодний III Международный фестиваль стиля "Ретрофест".

Каково же семейный праздник без любимых лакомств? Пройдет кулинарный конкурс "Бабушкин рецепт блинов", любители готовить посоревнуются между собой, демонстрируя любимые способы приготовления блюда. Кроме этого посетителей праздника будут ждать развлекательные зоны для всей семьи на локации Играй-Lаnd. Каждый сможет невероятно и весело провести время - сыграть в домино, шахматы, шашки и другие популярные игры.

Для молодых состоится показ #RetroKidsShow - дети будут дефилировать на специальном подиуме в нарядных ретро-платьях и винтажных костюмах с бабочками. Самой молодой участнице - всего 2 года! Она уже сейчас готовит образ к нашему празднику. Продемонстрировать себя как модельеров маленькие участники смогут на конкурсе "Стильная кукла", они создадут одежду и покажут его жюри.

Автор: Елена Капник Прошлогодний III Международный фестиваль стиля "Ретрофест".

Почти в каждой крепкой украинской семье есть домашний любимец. Именно для четвероногих членов семьи в рамках фестиваля впервые пройдет конкурс в ретро-образах # МойСтильныйДруг Регистрация на сайте фестиваля идет и сейчас, к участие допускаются все - хомячки, морские свинки, собаки, кошки, кролики и др.

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Настоящим зрелищем и неизменной традицией стала впечатляющая экспозиция ретроавтомобилей на "Ретрофест". Не исключением будет и этот фестиваль. Центр наполнится мелодичным звуком двигателей, блеском хрома и своеобразным сигналами 80-летних машин. Среди участников - символ фестиваля Citroen 2CV 1959 выпуска, единственный в Украине Horch 951 1937 года, а также - легендарные "Волги" и "Запорожцы". Настоящей изюминкой станет прибытия из Киева впечатляющего De Soto 1939 года. Такая машина была в мультипликатора Уолта Диснея, она впервые приедет в Каменец-Подольский. Дополнит образ старинного авто неизменный штурман экипажа кондитер Тетя Клава. Она продемонстрирует 10 винтажных ретрообразив и привезет праздничный торт.

Автор: Елена Капник Прошлогодний III Международный фестиваль стиля "Ретрофест".

Раритетные автомобили всегда привлекают много внимания и удивляют невероятным состоянием. Однако лучше всего они смотрятся при движении на фоне крепостей и средневековой мостовой. Поэтому наиболее масштабным событием фестиваля станет ретро-ралли на Кубок Украины "От крепости к крепости". Владельцы машин проедут специальным маршрутом из Каменца до Хотина. Настоящим бонусом для участников, что подарит еще больше атмосферы в стиле ретро, ​​станет после заездов конкурс Элеганции - когда владельцы ретроавтомобилей будут одеваться в наряд эпохи выпуска авто. Наиболее колоритные владельцы получат специальные призы. Для тех, кто не имеет авто, но хочет сделать фото в ретростиле или просто быть в тренде фестиваля будет работать "Винтажная лавка". Там можно взять напрокат или купить старинное одеяние или аксессуары.

Автор: Елена Капник Прошлогодний III Международный фестиваль стиля "Ретрофест".

В ценителей близкого общения и истории будет возможность провести время в палаточном городке возле крепости Каменец-Подольский. Там организуют настоящий лагерь со всем необходимым для проживания. Только в этом месте можно без ограничений наблюдать за впечатляющими видами и быть, как никогда, близко к стенам, которые были свидетелями событий в течение 10 веков нашей истории.

Мощной будет музыкальная программа фестиваля. Украинская рок-группа "Нумер 482" обещает выполнить свой хит "Доброе утро, Украина!" И продемонстрировать специальный сюрприз к фестивалю. Настоящую стилистически музыкальную полифонию для участников создадут группу "Что такое" и Мариетта, именно ее голосом фестивальный хит звучит отовсюду - из концертных площадок, рекламы и анонсов.

Автор: Елена Капник Прошлогодний III Международный фестиваль стиля "Ретрофест".

По-семейному, стильно, зрелищно и с выдержанными годами традициями пройдет нынешний "Ретрофест". А чтобы и в дальнейшем поддерживать эту атмосферу, почти у каждого будет возможность принять участие в создании полотняного оберега фестиваля площадью 60 квадратных метров.

Придумывать идеальный отдых для семьи не требуется. Уже известна его дата и программа! До встречи 7-9 июня на "Ретрофест"!