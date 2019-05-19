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Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест"
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Автор: Ретрофест
  Фестиваль стиля Ретрофест
Фестиваль стиля Ретрофест

7 июня во Каменце-Подольском стартует IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест. Он продлится до 9 июня.

В течение трех дней все участники смогут окунуться в атмосферу праздника, винтажного стиля и мелодичного звука двигателей. На фестивале организаторы акцентируют внимание на семейных ценностях. Он пройдет под лозунгом "Большая авто7" я встречается на "Ретрофест".

Наиболее масштабным событием фестиваля станет ретро-ралли на Кубок Украины "От крепости к крепости". Оно пройдет специальному маршруту от Каменец-Подольского в Хотинской крепости. В нем примут участие десятки экипажей. Традиционный можно будет увидеть и машины в статическом виде. Уже подтвердили свое участие владельцы символа фестиваля Citroen 2CV 1959 выпуска, единственного в Украине Horch 951 1937 те других машин. Настоящей изюминкой станет прибытия из Киева впечатляющего De Soto 1939 года. На таком авто ездил мультипликатор Уолт Дисней.

Автор: Ретрофест
  Шоу уникальной ретротехники
Шоу уникальной ретротехники

"В этом году мы решили организовать самый большой семейный ужин под открытым небом, - рассказывает Gazeta.ua организатор фестиваля Елена Дика. - Проведем ее в первый день фестиваля - пятницу 7 июня. Любой сможет принести свои вкусности и разделить трапезу с друзьями и новыми знакомыми"

Места хватит всем, ведь общая длина стола составит около 30 метров.

Чтобы "нагнать аппетит", перед ужином состоится кулинарный конкурс "Бабушкины рецепты блинов".

"Если чувствуете, что кулинария - это ваше, тогда вам точно к нам. Несмотря на простоту блюда, оно имеет множество вариаций. Каждый желающий сможет продемонстрировать свой рецепт и мастерство в приготовлении блинов, - говорит основательница фестиваля. - Жюри определит победителей и лучшие получат призы от наших спонсоров. Для участия в конкурсе требуется предварительная регистрация ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ретрофест-2019" - встреча в семейной атмосфере

Для детей организуют целый подиум, где каждый сможет продефилировать в ретро-образе. В # RетroKidsShow примут участие дети любого возраста, перед тем зарегистрировались на сайте фестиваля. Так, молодой нынешней модели всего два года.

Автор: Ретрофест
  #RetroKidsShow
#RetroKidsShow

"Кроме этого, юные участники попробуют себя в роли модельеров. Каждый ребенок сможет пройтись по подиуму со своей куклой, для которой она создала одежду. Условие одно - все должно быть в ретростиле. Свою новую коллекцию покажет юная мастерица Каролина Гюнтер. В прошлом году она впервые на "Ретрофест" презентовала 10 различных ретро-лугов ", - говорит Елена Дика.

Автор: Ретрофест
  Каролина Гонтар
Каролина Гонтар

В рамках фестиваля впервые состоится мероприятие для братьев наших меньших. Все животные в своих нарядах тоже смогут продефилировать на фестивальном подиуме.

Также на большом экране организаторы покажут фотографии фото-конкурса домашних любимцев # МийСтильнийДруг, который проходит в интернете до 25 мая.

Автор: Ретрофест
  #МійСтильнийДруг
#МійСтильнийДруг

Насыщенной будет музыкальная программа фестиваля. Рок-группа "Нумер 482" исполнит свой хит "Доброе утро, Украина!" и продемонстрирует специальный сюрприз к фестивалю. Настоящую стилистически музыкальную полифонию для участников создадут группу "Что такое" и Мариетта, именно ее голосом звучит отовсюду фестивальный хит.

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"В этом году мы обустроим палаточный лагерь у крепости как для участников, так и всех желающих. Это поможет не только не пропустить ни одного события на фестивале, но и пожить в уникальном месте с видом на самую крепость. За пребывание в таком лагере придется заплатить. Однако участники на ретроавтомобилях будут находиться там совершенно бесплатно ", - добавляет Елена.

Автор: Ukrainer
  Каменец-Подольская крепость
Каменец-Подольская крепость

Незаурядным и по семейному теплым мероприятием в рамках "Ретрофест" будет художественное оформление 60-метрового полотняного оберега в честь 10-летия проекта. К этому занятию присоединятся все желающие. А в воскресенье, в день завершения праздника, огромное полотно с общим орнаментом покажут посетителям.

Третий международный фестиваль стиля "Ретрофест" в Каменце-Подольском длился 3 дня - с 8 по 10 июня 2018. В программе мероприятий было ралли "От крепости к крепости", гонки на детских педальных авто и детский показ мод. Также были шоу ретротехники, кулинарное шоу, АРТ-пространство, семейный Играй-LAND, стилизованные фотозоне, лектории и показы фильмов под открытым небом.

Автор: Соломия Цура
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