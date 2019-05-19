Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест"

7 июня во Каменце-Подольском стартует IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест. Он продлится до 9 июня.
В течение трех дней все участники смогут окунуться в атмосферу праздника, винтажного стиля и мелодичного звука двигателей. На фестивале организаторы акцентируют внимание на семейных ценностях. Он пройдет под лозунгом "Большая авто7" я встречается на "Ретрофест".
Наиболее масштабным событием фестиваля станет ретро-ралли на Кубок Украины "От крепости к крепости". Оно пройдет специальному маршруту от Каменец-Подольского в Хотинской крепости. В нем примут участие десятки экипажей. Традиционный можно будет увидеть и машины в статическом виде. Уже подтвердили свое участие владельцы символа фестиваля Citroen 2CV 1959 выпуска, единственного в Украине Horch 951 1937 те других машин. Настоящей изюминкой станет прибытия из Киева впечатляющего De Soto 1939 года. На таком авто ездил мультипликатор Уолт Дисней.
"В этом году мы решили организовать самый большой семейный ужин под открытым небом, - рассказывает Gazeta.ua организатор фестиваля Елена Дика. - Проведем ее в первый день фестиваля - пятницу 7 июня. Любой сможет принести свои вкусности и разделить трапезу с друзьями и новыми знакомыми"
Места хватит всем, ведь общая длина стола составит около 30 метров.
Чтобы "нагнать аппетит", перед ужином состоится кулинарный конкурс "Бабушкины рецепты блинов".
"Если чувствуете, что кулинария - это ваше, тогда вам точно к нам. Несмотря на простоту блюда, оно имеет множество вариаций. Каждый желающий сможет продемонстрировать свой рецепт и мастерство в приготовлении блинов, - говорит основательница фестиваля. - Жюри определит победителей и лучшие получат призы от наших спонсоров. Для участия в конкурсе требуется предварительная регистрация ".
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Для детей организуют целый подиум, где каждый сможет продефилировать в ретро-образе. В # RетroKidsShow примут участие дети любого возраста, перед тем зарегистрировались на сайте фестиваля. Так, молодой нынешней модели всего два года.
"Кроме этого, юные участники попробуют себя в роли модельеров. Каждый ребенок сможет пройтись по подиуму со своей куклой, для которой она создала одежду. Условие одно - все должно быть в ретростиле. Свою новую коллекцию покажет юная мастерица Каролина Гюнтер. В прошлом году она впервые на "Ретрофест" презентовала 10 различных ретро-лугов ", - говорит Елена Дика.
В рамках фестиваля впервые состоится мероприятие для братьев наших меньших. Все животные в своих нарядах тоже смогут продефилировать на фестивальном подиуме.
Также на большом экране организаторы покажут фотографии фото-конкурса домашних любимцев # МийСтильнийДруг, который проходит в интернете до 25 мая.
Насыщенной будет музыкальная программа фестиваля. Рок-группа "Нумер 482" исполнит свой хит "Доброе утро, Украина!" и продемонстрирует специальный сюрприз к фестивалю. Настоящую стилистически музыкальную полифонию для участников создадут группу "Что такое" и Мариетта, именно ее голосом звучит отовсюду фестивальный хит.
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"В этом году мы обустроим палаточный лагерь у крепости как для участников, так и всех желающих. Это поможет не только не пропустить ни одного события на фестивале, но и пожить в уникальном месте с видом на самую крепость. За пребывание в таком лагере придется заплатить. Однако участники на ретроавтомобилях будут находиться там совершенно бесплатно ", - добавляет Елена.
Незаурядным и по семейному теплым мероприятием в рамках "Ретрофест" будет художественное оформление 60-метрового полотняного оберега в честь 10-летия проекта. К этому занятию присоединятся все желающие. А в воскресенье, в день завершения праздника, огромное полотно с общим орнаментом покажут посетителям.
Третий международный фестиваль стиля "Ретрофест" в Каменце-Подольском длился 3 дня - с 8 по 10 июня 2018. В программе мероприятий было ралли "От крепости к крепости", гонки на детских педальных авто и детский показ мод. Также были шоу ретротехники, кулинарное шоу, АРТ-пространство, семейный Играй-LAND, стилизованные фотозоне, лектории и показы фильмов под открытым небом.
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