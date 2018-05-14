5 причин посетить "Ретрофест" в Каменце-Подольском

В Каменец-Подольский 8 июня стартует III Международный фестиваль "Ретрофест". Продлится до 10 июня включительно.

В течение 3 дней фестиваля все желающие могут насладиться одним из самых грандиозных событий в истории отечественного мира ретроавто, говорят организаторы мероприятия.

Gazeta.ua выделила 5 причин, почему нужно взять билет в Каменец-Подольский и посетить "Ретрофест".

1. Состоится яркий парад автомобилей

В программе фестиваля выставка автомобилей и мотоциклов прошлого века. Это - редкие и раритетные машины и репликары самых разнообразных моделей и марок, иностранного и отечественного производства.

Автор: Елена Капник Horch 951 в 1937-м стоил 20850 рейсмарок.

Среди экспонатов - американский автомобиль Packard 120 1938-го, немецкий - Horch 951 1937-го, советский - ЗИС-110 1946-го, французский - Citroen 2CV 1959 году. Эти и десятки других машин проедут по улицам старого города.

2. Устроят ралли на ретроавто

На фестивале состоится ралли "От крепости к крепости". Это третий из шести этапов Кубка Украины по ралли на старых авто. Впервые состоятся серийные соревнования и автомобилисты смогут завоевать кубок на исторических транспортных средствах.

Автор: Елена Капник Ралли на классических автомобилях "От крепости к крепости" 2017 года.

Маршрут ралли длиной 50 км. Он пролегает от стен старой крепости в "Подольские Товтры".

3. Представляют модное путешествие в прошлое

"Ретрфест" в Каменце - это не только старые автомобили, но и показы ретроодежды. Именно они помогут показать атмосферу прошлого века.

В этом году программе фестиваля - парад шляп и шляпок от дизайнера "Ретрофест" Светланы Савельевой. Специально к мероприятию она провела мастер-класс и научила собственноручно создавать модную винтажное вуалетку. Это - короткая вуаль, прикрепленная к шпильке. Она идеально дополнит ретрообраз каждой барышни на фестивале.

Также дизайнер покажет коллекцию эволюцию купальников прошлого века. Зрители смогут увидеть, как купальные костюмы от пышных юбок и длинных рукавов перешли к бикини.

Автор: Елена Капник Дизайнер "Ретрофесту" Светлана Савельева представила ретрокупальники на фестивале Old Car Land.

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Кроме того, на фестивале состоятся показы аксессуаров, конкурс ретрокостюмив и Элеганции. Также все желающие смогут совершить модные перевоплощения в ретроателье.

4. Проведут танцевальные и музыкальные мастер-классы

На фестивале в этом году обещают много живой музыки - от джаза до рок-н-ролла. Проведут танцевальные мастер-классы по буги-вуги, твисту, вальсу и чарльстону.

Автор: Елена Капник Танцевальный мастер-класс.

Учредители и участники единственного в Украине фестиваля стимпанка KyivSteamCon подготовили специальную программу с выступлениями и мастер-классами по гриму. Покажут, как красились женщины в эпоху расцвета капитализма - во второй половине XIX в. Также каждый желающий будет иметь возможность примерить образ и стать роботом или стимпанковою куклой.

5. Устроят развлечения для детей и взрослых

На "Ретрофест" состоятся десятки различных мероприятий. Среди них - фестиваль аниматоров, кулинарное шоу и флэш-мобы. Действовать фотозоне и арт-пространство.

Автор: Елена Капник Аниматоры на "Ретрофесті".

В праздничной программе - выступление музыкальных групп TOLOKA и BARAHTA. Состоится шоу от танцевального дуэта Leoswing. Он зажжет фестиваль зажигательными ритмами свинга, джаза, рок-н-ролла, чарльстона и блюза.

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Самые маленькие посетители фестиваля смогут принять участие в гонках на детских педальных машинках. Организаторы мероприятия подготовили специальный показ и конкурс элеганции для молодых участников.

Второй международный фестиваль стиля "Ретрофест" в Каменце-Подольском длился 3 дня - с 9 до 11 июня. В программе мероприятия парад и выставка ретро автомобилей и мотоциклов. Среди экспонатов - обычные "Запорожцы" и "Волги", так и автомобили высшего класса "Фаэтон" или "Чайка" ГАЗ-13. Всего в мероприятии визялы участие около 70 экипажей.