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Собственный гимн, "Нумер 248" и "Что такое?" - скоро стартует "Ретрофест"

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Собственный гимн, &quot;Нумер 248&quot; и &quot;Что такое?&quot; - скоро стартует &quot;Ретрофест&quot;
На "Ретрофест" будут выступать "Нумер 482", "Что такое?" и певица Мариетта Фото: Автопогляд

7-9 июня в Каменце-Подольском Хмельницкой области состоится четвертый международный фестиваль стиля "Ретрофест-2019".

За музыкальную часть юбилейного фестиваля будут отвечать группы "Нумер 482", "Что такое?" и певица Мариетта. Именно голосом последней звучит фестивальный хит.

"Уже второй раз подряд я имею возможность спеть на фестивале, который проходит в одном из моих любимых мест - вблизи Каменец Подольской крепости, - рассказывает певица Мариетта Вейс. - Ребята-рокеры покажут всю свою мужскую мужество. Я разбавлю эту атмосферу своими танцевальными хитами ".

Не оставят никого равнодушными зажигательные хиты исполнителей "Нумер 428". Мужчины обещают выполнить не только всем известные песни, но и готовят музыкальные сюрпризы.

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"Песню "Доброе утро, Украина" выполним в стиле так называемого одесского ретро. Также будут звучать наши традиционные песни "Прощание с морем", "Родина", "Когда она рядом" и др. - рассказывает хедлайнер группы Владимир Кириченко. - Новым проектом будет диджей-сет от нашей группы с живым исполнением партии барабанов".

Приподнятое настроение, море юмора и качественную музыку обещают участники группы "Что такое?".

"Мы уже вовсю готовимся к фестивалю. Используем любую возможность, чтобы провести репетицию. Между выступлениями будем жить в палатке возле крепости вместе со всеми другими участниками мероприятия", - говорит лидер группы и руководитель дома культуры села Иванковичи Александр Зеленский.

Международный фестиваль стиля "Ретрофест" пройдет в четвертый раз. Впервые мероприятие состоялось в 2009-м году. После семилетнего перерыва, в 2017-м, фестиваль восстановился.

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Дата
05
июня

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