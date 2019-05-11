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суббота, 11 мая 2019 20:01

Skoda Popular 1939 представили в Киеве на фестивале Old Car Land
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Режим для благоприятной погоды
Фото: Богдан Пихачек
Стильно и с потенциалом
"Розкладные" поворотники Skoda Popular
Топливный бак расположен под капотом возле двигателя
В дорогу с ветерком

На "всю" набрал обороты крупнейший технический фестиваль Украине Old Car Land. Выставка военной техники времен Второй мировой войны, ретро автомобили, шоу, музыка, развлечения, вкусная еда, история которой буквально можно потрогать, ощутить на запах. Государственный музей авиации имени А.К. Антонова приветствует всех любителей техники и просто тех, кто хочет классно провести время.

Среди многочисленных раритетных машин, внимание Gazeta.ua привлекла и Skoda Popular 1939 года выпуска.

Один из интересных фактов из истории этого авто - касается этапа, когда машина еще была в проекте. Над развесовкой этого транспортного средства работал автомобильный конструктор Фердинанд Порше. Согласно его замыслу, двигатель Popular-а разместили в передней части машины, а коробку передач - сзади.

"Именно этот автомобиль, в том числе особый и тем, что это - кабриолет. Ведь в основном, эта модель выпускалась "в седане". Объем силового агрегата - 1221 кубических сантиметра. Машина оснащена трехступенчатой ​​коробкой передач. Относительно подвески: спереди установлена ​​поперечная рессора с фрикционными амортизаторами. Их можно регулировать, варьируя "жесткость" хода по своему усмотрению. Затянул гаечку - жестче пойдет, отпустил - поплывет. Позади автомобиль оснащен независимой подвеской ", - рассказывает о своей Skoda Popular Владимир Резниченко.

Кузов автомобиля установлен на раму позвоночного типа, что своей конструкцией напоминает двошпичкову вилку с D-образной ручкой с другой стороны.

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Если попытаться быстро найти топливный бак этой "чешки" - можно и не справиться. Курьез заключается в том, что он размещен под капотом возле двигателя.

"У меня - левосторонний экземпляр, хотя в те времена такие машины были" правшами "из левостороннего движение в тогдашней Чехословакии. Такая норма была установлена в республиках до Второй мировой войны. Изменили все Немцы. Когда Вермахт вошел в страну - их техника "пошла" правой стороной. Против танков не попрешь, поэтому движение в стране изменили на правостороннее.

У меня это авто с 2008 года. Когда я его забирал у бывшего владельца - оно имело больше общего с кучей металлолома, чем с транспортным средством. Но мое увлечение автомобилями дало мне сил должным образом отреставрировать эту машину ", - рассказал владелец Skoda Popular Владимир Резниченко.

Среди неординарных решений, реализованных на этом Popular - система поворотников. И обращаю внимание на то, что это именно система, а не просто лампочка с пластмассовой крышечкой. Если поворотник включить - с кузова машины "выстреливают" странные шлагбаумы, которые, между тем, похожие на забавные ушки, которые наделяют машину своеобразной обаянием. Однозначно выглядит это эффектно, даже несколько футуристично, по сравнению с "сегодняшними поворотниками".

Это оригинальное авто и много других интересных экспонатов можно увидеть на десятом юбилейном фестивале Old Car Land, который продлится до 12 мая. Все желающие могут посетить его ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу: Киев, улица Медовая, 1.

Продолжается юбилейный десятый фестиваль ретро-автомобилей Old Car Land. Посетителям покажут военную технику Второй мировой войны, выставку автобусов. В специальной зоне можно купить ретро-автомобиль.

Автор: Богдан Пихачек
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