Как прошел Leopolis Grand Prix-2019

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

119 автомобилей из 18 стран мира представили на Leopolis Grand Prix-2019.

Фестиваль начался в пятницу, 31 мая, в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове. С 14:00 до 18:00 проходила регистрация участников и техосмотр автомобилей. Выставка ретро авто действовала 3 дня, до воскресенья, 2 июня. В последний день в 10:30 прошел пробный заезд по трассе "Львовский треугольник" улицами Витовского, Стрыйской и Героев Майдана, а потом гонки.

"Ехали на фестиваль 2 дня из Варшавы Citro"n 1969-го года выпуска. Это машина моей жены. Купил ей на 40-летие за 40 тысяч евро, - рассказывает 40-летний Павел Мартин, коллекционер из Варшавы. - Ежегодно ездим на ретро выставки. Во Львове уже 4 раз. В общем у меня 19 ретро каров. Самая старая Ford-Т 1924-го".

В этом году на фестивале впервые заработала выставка новинок, где дилеры представили современные авто. Также на Leopolis Grand Prix впервые приехал автоклуб из Нидерландов.

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Кроме выставочной, действовала специально оборудованная детская зона с гонками на педальных автомобилях "Формула 001", футкор и ярмарок. Абонемент на фестиваль стоил 200 грн. Входной билет на день - 100. Детям ростом до 1,4 м - бесплатно.

Leopolis Grand Prix - фестиваль ретро автомобилей, с 2011-го ежегодно проходит во Львове. В частности, это восстановление исторических автомобильных гонок по трассе "Львовский треугольник". Он внесен в официальную программу мировых ретро фестивалей. В программу входят не только гонки, но и много разнообразных акций - выставки-презентации классических автомобилей, ретро парад по центральным улицам города, ярмарки и концерты.

Состоялся фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. 1-2 июня мероприятие в третий раз прошло в столичном Украинском доме.