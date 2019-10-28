Hyundai запускает бесплатное самоходное такси

4 ноября компания Hyundai запустит в тестовом режиме сервис бесплатных автономных такси в США.
Самоходные авто будут курсировать по заданному маршруту городом Ирвин, штат Калифорния, сообщает пресс-служба корейской марки.
Беспилотные автомобили Kona Electric можно будет вызвать с помощью смартфона. Машины будут иметь определенные указанные на карте остановки и пассажирам придется подходить именно в эти места.
Такое решение в компании приняли для того, чтобы сократить время ожидания авто и чтобы беспилотнику не приходилось петлять по запутанным кварталах.
Во время поездок в салоне будет присутствовать водитель, готовый взять на себя управление в случае возникновения нештатной ситуации. Кроме водителя в салоне будет находиться инженер, вероятно следящий за работой системы автономного управления.
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Сервис получил название BotRide. Hyundai запустила его совместно с партнерами - Pony.ai и Via.
Сколько беспилотников Hyundai выпускает на улицы пока не сообщается. Известно лишь, что автомобили будут ездить несколькими популярными маршрутами.
Электромобиль будет курсировать по реке Сена в Париже. Летающее такси передвигается на трех лопастях, что позволяет ему удерживать равновесие и не расшатываться во время движения.
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