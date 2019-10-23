Пятиместное аэротакси подняли в воздух

Аеролитак Lilium Jet испытали в воздухе Фото: Lilium

Аеролитак Lilium Jet разогнали до 100 км/ч.

Немецкий стартап Lilium успешно испытал свое аэротакси. Оно выполнило один из самых сложных маневров в аэрокосмической отрасли, перейдя из вертикального полета в горизонтальный, сообщает Engadget.

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Lilium Jet имеет кабину в форме яйца. Он способен вместить пять человек. Крылья оснастили 36 электрическими реактивными двигателями. Аэротакси не имеет пропеллеров и хвостового оперения.

Аэротакси должно преодолевать 300 км и развивать максимальную скорость до 300 км/ч. Такие характеристики позволят Lilium Jet осуществлять региональные перелеты. Проект должны завершить до 2025 года.

В 2017 году Lilium тестировала двухместный прототип аэротакси с возможностью вертикального взлета и посадки.