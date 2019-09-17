Запустили летающее электрическое такси

Летающее такси запустили в Париже Фото: ТСН.Ранок

Электромобиль будет курсировать по реке Сена, что в Париже.

Летающее такси передвигается на трех лопастях, что позволяет ему удерживать равновесие и не расшатываться во время движения, говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

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Электромобиль развивает скорость до 30 км/ч. Сейчас такси находится на испытательном сроке. Туристов на нем начнут катать весной 2020 года.

Название "Пузырь" летающему такси подобрала французская компания-разработчик. Прогулка на электромобиле обойдется в 50 евро.

В начале августа в Нью-Йорке запустили первое бесплатное беспилотное такси. Автомобиль может перевозить до четырех пассажиров за раз.