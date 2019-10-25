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пятница, 25 октября 2019 17:20

Lexus представила электрокар будущего
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Электромобиль LF-30 Electrified
Фото: Global newsroom Lexus
Электромобиль LF-30 Electrified
Электромобиль LF-30 Electrified
Электромобиль LF-30 Electrified
Электромобиль LF-30 Electrified

Модель LF-30 Electrified показали на 46-м Токийском автосалоне.

Футуристическое купе имеет двери на крыше, короткую заднюю часть и электромотор на каждом из колес, сообщает The Verge.

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Руль автомобиля напоминает штурвал самолета. Искусственный интеллект машины может распознавать голоса пассажиров. По их желанию он будет регулировать температуру и звук музыки в салоне.

До 100 км/ч LF-30 Electrified разгоняется за 38 с. Без подзарядки электромобиль проедет 500 км. Мощность концепта составляет 536 л. с.

Автомобиль LF-30 Electrified будет доступен с "доской-дроном". Она сможет, например, перенести чемоданы владельца суперкара с багажника к дому.

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