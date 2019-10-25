Протестовали беспилотное аэротакси

Автор: Reuters Беспилотное аэротакси Volocopter

Аэротакси планируют ввести в эксплуатацию за два года.

Испытания беспилотного аэротакси Volocopter проводили в Сингапуре над заливом Марина Бей, сообщает Daily Mail.

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Испытания транспорта продолжалось в течение 2,5 мин. Пилот, который находился в салоне такси, участия в управлении не брал.

Создатели футуристического аэротакси надеются, что технология поможет ослабить загрязнение трафика в больших городах и изменить концепцию маршрутов в будущем.

Немецкий стартап успешно испытал собственное пятиместное аэротакси Lilium Jet. Его удалось разогнать до 100 км/ч.