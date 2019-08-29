В военно-морском комплексе ездят беспилотники

Первые шесть беспилотников Optimus Rides запустили на территории Бруклинского военно-морского комплекса, что в Нью-Йорке.
Транспортное средство - нечто среднее между лондонским такси и маршруткой.
Машины вмещают до четырех пассажиров и будут осуществлять более сотни рейсов ежедневно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец смастерил электромобиль для сына
Беспилотники будут работать в тестовом режиме, за рулем будет "аварийный" водитель. Человек сможет принять вождения в критической ситуации. Также в салоне пристуствует оператор, который будет контролировать работу Optimus Rides с помощью специального механизма.
Шаттлы будут курсировать с 7:00 до 22:30 по будням и смогут перевозить около 500 пассажиров ежедневно.
Планируют запустить аналогичные проекты. Такие могут открыть в Калифорнии, недалеко от Вашингтона, округе Колумбия. Все испытательные зоны - это отделенные от городских улиц территории. Об этом сообщили на tsn.ua.
Беспилотный минибус Navya травмировал женщину во время тестов на улицах города.
Комментарии