Беспилотный автобус наехал на женщину

Беспилотный минибус травмировал женщину. Фото: из открытых источников

В столице Австрии, Вене, беспилотный минибус Navya травмировал женщину во время тестов на улицах города.

Беспилотник въехал в колено 30-летней женщине, когда она вышла на пешеходный переход. После столкновения у пострадавшей остались легкие ссадины.

Компания Navya со ссылкой на очевидцев рассказывает, что в момент аварии женщина была в наушниках и вышла на дорогу, сосредоточена на телефоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только седаны и внедорожники: Toyota и BYD будут совместно выпускать электрокары

"Несмотря на то, что этот инцидент закончился без тяжелых последствий, мы относимся к нему серьезно. Мы уже анализируем электронные протоколы, чтобы понять почему это произошло. По этой причине автобусы остаются в гараже до тех пор, пока все обстоятельства не будут выяснены", - сообщили в Navya.

Хотя и травмы пешехода, вроде бы, были незначительными, аварию, вероятно, будет тщательно изучать полиция. Будут отдельно ставить вопрос безопасности во время первых этапов формирования беспилотного автопарка в Вене.

Беспилотники Navya проходили испытания на улицах столицы Австрии с 6 июня 2019 года.

Компания Lexus внедрит в свои автомобили автопилот 2-го уровня с 2020 года. Система помощи водителю получила название Automated Highway Teammate. Она будет работать "от выезда к съезду с шоссе". Вероятно, техноголия будет содержать функцию удержания и изменения полосы.