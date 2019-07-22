Lexus интегрирует автопилоты в свои авто

Компания Lexus внедрит в свои машины автопилот 2-го уровня. Фото: lexus.ua

Компания Lexus внедрит в свои автомобили автопилот 2-го уровня с 2020 года.

Система помощи водителю получила название Automated Highway Teammate. Она будет работать "от выезда к съезду с шоссе". Вероятно, техноголия будет содержать функцию удержания и изменения полосы.

Первый автомобиль, который в целом будет отражать новое видение компании представят на автосалоне в Токио 2019 года.

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В Lexus заявили, что система уже прошла тесты на скоростных автомагистралях Японии.

Между тем, готовятся к плавной электрификации бренда. В компании не назвали никаких конкретных сроков, но заявили, что все модели получат гибридные, водородные или другие электрические версии.

Также в Lexus рассказали, что пока не собираются отказываться от двигателя V-8. Его, в перспективе, могут объединить с электроприводом для выпуска гибридов японской марки. Об этом сообщили на tsn.ua.

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