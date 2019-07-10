Илон Маск рассказал как и когда сделает старые Tesla беспилотными

Tesla хочет устанавливать чипы для беспилотного режима на свои старые авто. Фото: stanford.edu

К концу 2019 году в Tesla планируют начать устанавливать чипы для беспилотного управления на свои "устаревшие" электрокары.

Основатель американской компании Tesla Илон Маск заявил, что монтировать чипы FSD (Full Self-Driving) в устаревшие Model S, X и 3 компания начнет в четвертом квартале этого года.

Ранее Маск объявил, что автомобилисты, которые при покупке электрокара купили полный автопилот за шесть тысяч долларов, получат новый чип бесплатно.

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Компания Tesla предлагает своим клиентам две разные функции помощи водителю. Автопилот - усовершенствованая версия адаптивного круиз-контроля. Недавно она стала стандартной для всех новых электромобилей марки.

"Полное самостоятельное вождение" - продвинутее функция. По словам разработчиков, водителю, вроде, не обязательно следить за дорогой. Но она пока недоступна, ведь специалисты Tesla все еще работают над ее совершенствованием. Безопасно ли это - видно будет со временем. Об этом сообщили на tsn.ua.

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