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четверг, 27 июня 2019 10:31

На Бориспольской трассе разбили первый электромобиль Tesla Model 3

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На Бориспольской трассе разбили первый электромобиль Tesla Model 3
На Бориспольской трассе разбили первый электромобиль Tesla Model 3. Фото: из открытых источников

Электрокаров Tesla Model 3 еще немного в Украине, но как минимум одна машина уже успела попасть в ДТП. Авария произошла на Бориспольской трассе.

Водитель Теслы не придерживался дистанции, поэтому не успел затормозить и ударил Mercedes S-Class. В результате столкновения - Model 3 "кинуло" на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

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Электромобиль Тесла получил не слишком серьезные повреждения передней части, но у него сработали подушки безопасности. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

С 1 июля в Украине новые и отремонтированые парковки будут оснащать зарядками для электрокаров.

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27
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