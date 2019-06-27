На Бориспольской трассе разбили первый электромобиль Tesla Model 3. Фото: из открытых источников

Электрокаров Tesla Model 3 еще немного в Украине, но как минимум одна машина уже успела попасть в ДТП. Авария произошла на Бориспольской трассе.

Водитель Теслы не придерживался дистанции, поэтому не успел затормозить и ударил Mercedes S-Class. В результате столкновения - Model 3 "кинуло" на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

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Электромобиль Тесла получил не слишком серьезные повреждения передней части, но у него сработали подушки безопасности. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

С 1 июля в Украине новые и отремонтированые парковки будут оснащать зарядками для электрокаров.