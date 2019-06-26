В Украине на парковки обязательно будут ставить електрозарядки

С 1 июля в Украине новые и отремонтированы парковки будут оснащать зарядками для электрокаров. Фото: Green Car Reports

С 1 июля в Украине новые и отремонтированы парковки будут оснащать зарядками для электрокаров.

Стандарт принят в новых государственных строительных нормах. После вступления в силу документа, на новых и отреставрированных паркингах не менее 5% мест должны быть оснащены зарядными станциями для электромобилей.

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Поводом к этим изменениям стал рост количества электрокаров в Украине. Лишь весной 2019 спрос на экологический транспорт вырос на 67%, а численность перевалила за 13 тыс.

Между тем, заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе сообщил, что в Минрегионе рассчитывают, что к 2030 году все парковки в Украине станут на 100% оснащены електрозарядкамы, об этом сообщили на tsn.ua.

С 1 сентября 2019-го в Украине новые скоростные трассы будут строить с суженными левыми полосами.