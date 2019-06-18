С осени будут сужать дорожные полосы в Украине. Фото: из открытых источников

С 1 сентября 2019-го в Украине новые скоростные трассы будут строить с суженными левыми полосами.

Согласно новым нормам, при возведении дорог с 3-мя и более полосами, ширина крайней левой уменьшится с 3,75 м до 3,5 м. Для ремонта старых трасс такая норма является лишь рекомендованной.

Между тем, по новым стандартам ГСН, изменяется ширина полосы для остановки на дорогах высших категорий (I-II категорий). Теперь вместо 2,5 м ее должны расширить до 3-х м.

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В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что нынешняя ширина полосы для остановки опасна и вызывает аварии. Особенно это касается грузовиков.

Также обновленные государственные строительные нормы предусматривают установление безопасных минимальных радиусов кривых дорожной разметки на горных дорогах. Это также должно снизить количество аварий на дорогах в местах со сложным ландшафтом, рассказали в Минрегионе.

В Минрегион Украины предложили строить левые повороты на одном уровне на трассах. Это, по их мнению, положительно повлияет на безопасность и уменьшит риски ДТП.