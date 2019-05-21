Минрегион хочет, чтобы водители разворачивались по-новому

Минрегион хочет чтобы украинцы разворачивались по-новому. Фото: tsn.ua

В Минрегион Украины предложили строить левые повороты на одном уровне на трассах. Это, по их мнению, положительно повлияет на безопасность и уменьшит риски ДТП.

Безопасные левые повороты на трассах - важное предложение изменений в государственных строительных нормах касательно дорог общего пользования. Левые повороты через встречный поток машин считаются одними из самых опасных, убеждены в Минрегионе.

"Мы прорабатываем идею устраивать на участках дорог с интенсивностью до 11 тыс. машин в сутки безопасные левые повороты на одном уровне, - рассказывает заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе. - Благодаря дополнительному месту с левой стороны проезжей части автомобили смогут безопасно маневрировать.

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Согласно подсчетам экспертов, это решение на 50% уменьшит количество ДТП на таких участках трасс. Уменьшатся пробки на этих участках дорог, в общем повысится безопасность движения. Такая практика уже распространена во многих странах Европы и мира. В частности, США и Италия использует такую ​​схему", - сообщили на странице tsn.ua.

Одноуровневые безопасные развороты предлагают обустраивать на дорогах с трафиком до 11 тыс. авто в сутки. Более нагруженные трассы планируют и в дальнейшем конструировать с многоуровневыми развязками и разворотами.

С 1 июня в Украине введут сезонные ограничения движения грузового транспорта.