Минрегион хочет, чтобы водители разворачивались по-новому

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 963
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 4059
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1440
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1791
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3457
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6732
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67163
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1206
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2484
Фото
Все фото
3
12
18
3
5
Показали первый электромобиль Skoda
Показали первый электромобиль Skoda
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Экологический FIAT ворвался в пятерку лидеров: как изменился рынок электромобилей?
Экологический FIAT ворвался в пятерку лидеров: как изменился рынок электромобилей?
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 963
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 513
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1017
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1872
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9954
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 801
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 13:04

Минрегион хочет, чтобы водители разворачивались по-новому

  Комментировать
Минрегион хочет, чтобы водители разворачивались по-новому
Минрегион хочет чтобы украинцы разворачивались по-новому. Фото: tsn.ua

В Минрегион Украины предложили строить левые повороты на одном уровне на трассах. Это, по их мнению, положительно повлияет на безопасность и уменьшит риски ДТП.

Безопасные левые повороты на трассах - важное предложение изменений в государственных строительных нормах касательно дорог общего пользования. Левые повороты через встречный поток машин считаются одними из самых опасных, убеждены в Минрегионе.

"Мы прорабатываем идею устраивать на участках дорог с интенсивностью до 11 тыс. машин в сутки безопасные левые повороты на одном уровне, - рассказывает заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе. - Благодаря дополнительному месту с левой стороны проезжей части автомобили смогут безопасно маневрировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе

Согласно подсчетам экспертов, это решение на 50% уменьшит количество ДТП на таких участках трасс. Уменьшатся пробки на этих участках дорог, в общем повысится безопасность движения. Такая практика уже распространена во многих странах Европы и мира. В частности, США и Италия использует такую ​​схему", - сообщили на странице tsn.ua.

Одноуровневые безопасные развороты предлагают обустраивать на дорогах с трафиком до 11 тыс. авто в сутки. Более нагруженные трассы планируют и в дальнейшем конструировать с многоуровневыми развязками и разворотами.

С 1 июня в Украине введут сезонные ограничения движения грузового транспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минрегион хочет, чтобы водители разворачивались по-новому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Воевал в Грузии и работал с Витренко - Георгию Гонгадзе было бы 50 лет

Начали формировать новые украинские войска

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 96191
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 68226
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 55938
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль Просмотров: 26425
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 6 Просмотров: 24192
Авто
Назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в ДТП
Назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в ДТП Просмотров: 2349
Citroën представил электрический концепт-кар для путешествий на длинные дистанции
Citroën представил электрический концепт-кар для путешествий на длинные дистанции Просмотров: 1008
Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе
Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе Просмотров: 459
Renault представил маленький беспилотник
Renault представил маленький беспилотник Просмотров: 567
Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году
Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году Просмотров: 2358
Больше всего комментируют
11
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
6
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 11807
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua