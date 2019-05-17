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пятница, 17 мая 2019 15:50

На дорогах Украины станет меньше грузовиков

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На дорогах Украины станет меньше грузовиков
Для временной стоянки фур в Украине есть более 900 площадок. Фото: Schwoaze / Pixabay

С 1 июня в Украине введут сезонные ограничения движения грузового транспорта. Об этом пишет пресс-служба Укравтодора.

"С 1 июня 2019-го в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Исключением являются грузовики, везущие опасные, скоропортящиеся грузы и живых животных. Также ограничения не коснутся перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения уже установили соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

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В ведомстве добавляют, что для временной стоянки фур обустроены более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Работники автодорожных служб Киева начали чистить дороги с применением чистящих средств. Об этом 14 мая сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор.

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