Создали электрокар с уникальной структурой корпуса

На 46-м Токийском шоу компания Mazda показала свой первый электромобиль MX-30, задние двери которого открываются против движения.

Передняя дверь электрокара раскрывается на 82 градуса, задняя-на 80, сообщает Motor1.

Автор: Motor1 Mazda показала свой первый электрокар с уникальной структурой корпуса

MX-30 работает на литий-ионном аккумуляторе мощностью 35,5 кВт с запасом хода на 200 км, который заряжается до 80% за 40 минут. Внутри электромобиль украшен панелями из пробкового дерева и оборудован дополнительным сенсорным экраном для климат-контроля.

Автор: Motor1 Mazda показала свой первый электрокар с уникальной структурой корпуса

У электрокара работает система безопасности, которая выключит подачу энергии, если машина с чем-то столкнется. Аккумулятор укрыт жаропрочным материалом, установлен в жесткой раме и имеет систему охлаждения.

Автор: Motor1 Mazda показала свой первый электрокар с уникальной структурой корпуса

Новая модель появится в продаже в Японии во второй половине 2020 года. Также ее будут продавать в США и Европе, но точные даты и цены пока неизвестны.

Автор: Motor1 Mazda показала свой первый электрокар с уникальной структурой корпуса

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