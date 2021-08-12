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четверг, 12 августа 2021 07:55

Выходили девочку весом 212 граммов

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В Сингапуре выписали из больницы 14-месячную Квик Ю Сюань. Она родилась с наименьшим в мире весом - 212 г. Столько в среднем весит яблоко или грейпфрут. За 13 месяцев набрала 6,3 кг.

9 июня прошлого года у 35-летней Вон Мэй Линг на пятом месяце беременности диагностировали сверхвысокое кровяное давление и сделали кесарево сечение. Младенца забрали в отделение интенсивной терапии. Жизнь поддерживали специальными аппаратами.

- Когда ее привезли, не поверила глазам. За 22 года такого маленького ребенка не видела, - рассказывает медсестра Жанг Сухе. - Профессор сказал, что будем бороться. Врачи не думали, что вес будет настолько маленький. Рассчитывали на 400-600 граммов.

Кожа у новорожденного была такой тонкой, что ее опасно было брать на руки. Дышала, питалась и принимала лекарства через специальные трубки. Дозы медпрепаратов рассчитывали с точностью до десятых.

Из-за преждевременного рождения девочка имеет хроническую болезнь легких. Дома будет дышать с помощью медицинского оборудования. Мать и отец Квик Ви Лианг, 35 лет, за лечение дочери заплатили почти $ 270 тыс., которые собрали через социальные сети.

- Шансы выжить у ребенка были невысокие, - рассказывает неонатолог из американского Нью-Йорка 57-летний Дэвид Саблиу. - Самым важным при рождении является не вес, а гестационный возраст - количество полных недель между последней менструацией у матери до родов. При рождении на таком сроке, который был у Вон, - риск смерти младенцев составляет более 70 процентов. Организм не готов к самостоятельной жизни. Есть огромные риски кровоизлияний и сепсиса.

Самый маленький ребенок, которого мне удалось выходить, при рождении весил 660 граммов. В шесть недель потеряла пальчики на правой руке и ступню. У девочки с весом 548 граммов друг за другом произошли три кровоизлияния в мозг. Не спасли.

Раннее рождение может плохо сказаться на здоровье в будущем.

- Большинство таких младенцев будут иметь сложности с пищеварительной и нервной системами. Возможны проблемы с кровью. Не у всех полностью развиваются легкие, - добавляет Дэвид Саблиу. - Выходить малыш стоит сотни тысяч долларов. Обычно подключаются благотворительные фонды.

Ранее самым маленьким ребенком при рождении была девочка Сейбе, которая появилась в 2018 году в США и весила 245 г. Ее выхаживали пять месяцев.

Наименьший новорожденный ребенок в Украине - Захар Подопригора из села Новотроицкое Новомосковского района Днепропетровской области. Родился в сентябре 2016-го с весом 470 г.

- Захар - один из двойняшек. Родились на 2,5 месяца раньше срока. Брат Марк имел около 700 граммов, - говорит главный врач Днепропетровского областного перинатального центра Людмила Падалко.

В реанимации Захар провел более двух месяцев. Находился на искусственной вентиляции легких. На 69-е сутки задышал сам. Тогда весил 1220 г. Сейчас растет здоровым и активным.

12 марта 2020-го в Черновцах на 25-й неделе беременности Мария Тимчук родила сына Богдана. Весил 580 г.

- За нашего мальчика дышал аппарат. Никогда не забуду его писк, - рассказывает Мария. - Сосательного рефлекса не было, молоко вводили напрямую в желудок. Медикаменты - через катетеры на ручках и ножках. Каждый день говорили: "Ваш ребенок стабильно тяжелый". Но мы верили в Бога, сына и врачей. И на 34-й день Богдан задышал.

В детских больницах Украины есть оборудование для выхаживания детей с малым весом.

- Есть аппаратура и отделения интенсивного выхаживания и реабилитации новорожденных. Оно рассчитано на 10 коек, - говорит исполняющая обязанности главного врача Полтавской областной клинической детской больницы Наталья Кинаш, 65 лет. - Берем детей с очень низкой массой тела. У таких младенцев органы и системы несовершенны. Находятся в специальных двустенных кувезах с темными покрывалами. Имитируем утробу матери, пока ребенок наберет вес, как у доношенных младенцев. На это уходит два-три месяца. В среднем прибавляют в сутки по 20 граммов. Меньше, если есть патологии.

Преждевременно рожденные имеют слабый сосательный рефлекс. Их кормят через желудочный зонд грудным молоком.

- Если такой возможности нет, используем белковые смеси для детского питания. Их подбирает неонатолог, - добавляет Наталья Кинаш. - Детей осматривают в специальных кабинетах. Там есть тренажеры и оборудование, которые помогают выявлять патологии на ранней стадии.

Автор: Оксана СНИГУР, Ольга СТЕНЬКО
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Дата
12
августа

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