В Молдове заявили, что COVID-19 убил только тех, "кто и так был бременем"

Главный эпидемиолог Молдовы заявил, что COVID-19 убил только тех, "кто и так был бременем". Фото: REUTERS

Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства с общественного здравоохранения Николае Фуртуне заявил, что коронавирус "унёс жизни тех, кто и так был обузой для окружающих".

Своим мнением врач поделился в эфире телеканала TVR Moldova, чем вызвал возмущение.

"Не хочу, чтобы меня осуждали, и не хочу показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унёс жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове ", - заявил Фуртуне.

После высказываний Фуртуне, демократическая и оппозиционные партии, а так же экс-министр здравоохранения Алла Немеренко потребовали его отставки.

Впоследствии Фуртуне заявил, что его неправильно поняли, потому что он имел в виду, что эти больные - "бремя с медицинской точки зрения, а не с социальной".

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8 сентября, как сообщает Newsmaker, Николае Фуртуне объявил о своей отставке на заседании, которое созвал премьер-министр Ион Кику. Как отметили в правительстве, Кику "высоко оценил профессионализм Фуртуне и поблагодарил за его работу главы агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях". Однако премьер-министр выразил сожаление по поводу недавних заявлений Фуртуне об умерших от коронавируса пациентов.