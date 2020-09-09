В Молдове заявили, что COVID-19 убил только тех, "кто и так был бременем"

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1341
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 810
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 315
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1386
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1647
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1215
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 621
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9927
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 126
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 12:40

В Молдове заявили, что COVID-19 убил только тех, "кто и так был бременем"

  Комментировать
В Молдове заявили, что COVID-19 убил только тех, &quot;кто и так был бременем&quot;
Главный эпидемиолог Молдовы заявил, что COVID-19 убил только тех, "кто и так был бременем". Фото: REUTERS

Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства с общественного здравоохранения Николае Фуртуне заявил, что коронавирус "унёс жизни тех, кто и так был обузой для окружающих".

Своим мнением врач поделился в эфире телеканала TVR Moldova, чем вызвал возмущение.

"Не хочу, чтобы меня осуждали, и не хочу показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унёс жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове ", - заявил Фуртуне.

После высказываний Фуртуне, демократическая и оппозиционные партии, а так же экс-министр здравоохранения Алла Немеренко потребовали его отставки.

Впоследствии Фуртуне заявил, что его неправильно поняли, потому что он имел в виду, что эти больные - "бремя с медицинской точки зрения, а не с социальной".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство стран на границе с Украиной попали в зеленую зону

8 сентября, как сообщает Newsmaker, Николае Фуртуне объявил о своей отставке на заседании, которое созвал премьер-министр Ион Кику.

Как отметили в правительстве, Кику "высоко оценил профессионализм Фуртуне и поблагодарил за его работу главы агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях". Однако премьер-министр выразил сожаление по поводу недавних заявлений Фуртуне об умерших от коронавируса пациентов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Молдове заявили, что COVID-19 убил только тех, "кто и так был бременем"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

29-летний мужчина исчез у пекарни

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 30627
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 13644
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 13221
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 11043
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 10170
Мир
Старейшие супруги вместе 79 лет
Старейшие супруги вместе 79 лет Просмотров: 9
Картину за 15 миллионов долларов похитили в третий раз
Картину за 15 миллионов долларов похитили в третий раз Просмотров: 18
Алексея Навального отравили
Алексея Навального отравили Просмотров: 270
В похоронное бюро увезли живую женщину
В похоронное бюро увезли живую женщину Просмотров: 531
Если Беларусь будет просить помощи у Путина, Украина окажется в окружении
Если Беларусь будет просить помощи у Путина, Украина окажется в окружении Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
6
Показали рейтинг партий перед выборами
6
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
1
Самую дорогую овцу продали почти за полмиллиона долларов
Голосов: 5071
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua