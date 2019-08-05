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вторник, 06 августа 2019 07:05

В магазине расстреляли 20 посетителей

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В торговом центре "Волмарт" в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, началась стрельба. Погибли 20 человек в возрасте от 2 до 83 лет. Еще 26 - ранены.

Вечером 3 августа 21-летний Патрик Крузиус стрелял на поражение из автомата АК-47 по покупателям. Через 21 мин. мужчину задержали.

Дело будут рассматривать как преступление на почве ненависти. Крузиус сотрудничает со следствием. Ему не позволили выйти на свободу под залог.

- Мы собираемся расследовать это как убийство с обстоятельствами, отягчающими наказание, и как преступление на почве ненависти. За это предусмотрена смертная казнь, - говорит 61-летний Грег Эбботт, губернатор штата Техас.

Президент США 73-летний Дональд Трамп контролирует расследование преступления и выражает сочувствие близким погибших.

- Ужасная стрельба в Эль-Пасо, - пишет Дональд Трамп в "Твиттере". - Отчеты очень плохие, много убитых. Работаем с государственными и местными органами власти и правоохранительными органами. Переговорил с губернатором, чтобы обеспечить общую поддержку федерального правительства.

До убийства Патрик Крузиус распространял расистский манифест против мексиканцев, которые эмигрируют в США. Высказывался в поддержку теракта в Новой Зеландии, где расстреляли мусульман в мечети.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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