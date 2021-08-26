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пятница, 27 августа 2021 07:16

Талибы казнят бывших военных

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Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане после 31 августа. Эту дату ранее согласовали с талибами в качестве крайнего срока.

Из Афганистана не успели вывезти до 15 тыс. американцев. Также хотят эвакуировать 50-65 тыс. местных, которые сотрудничали с США. Забрали из страны почти 5 тыс. человек.

Аэропорт столицы Кабула охраняют военные США, но все ключевые дороги контролируют талибы. Они не пропускают туда афганцев.

ООН получила достоверные данные о внесудебных казнях гражданских местных, бывших военных и чиновников, репрессиях против меньшинств, ограничениях прав женщин, в частности на свободное передвижение и учебу. Талибы запретили им работать. Также вербуют детей в солдаты и расстреливают мирные акции протеста.

На севере страны против талибов сформировались силы сопротивления. Они контролируют Панджшерскую долину, где собрались остатки правительственных войск и группы ополченцев. Заявляют, что захватили три района рядом. В долине более 6 тыс. бойцов. Говорят, имеют вертолеты и военную технику.

В феврале 2020 года в катарской столице Дохе талибы заключили соглашение с США о мирном выводе иностранных войск из Афганистана. В обмен на это отказывались от нападений на них и обещали не пускать в страну террористов из "Аль-Каиды" и ИГИЛ. В ноябре Америка начала поэтапный вывод, который должен завершиться до сентября. В то же время талибы активно наступали на правительственные войска и до середины августа захватили почти всю страну.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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Дата
27
августа

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