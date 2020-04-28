Россияне хотели отравить мэра Праги

Российские спецслужбы собирались отравить мэра чешской столицы Праги Зденека Гржиба. Об этом сообщил источник в чешской разведке. Политик две недели ходит с охраной.

— Я придерживаюсь своих взглядов, хоть это и угрожает моей жизни, — говорит Зденек. — Защиту предоставила полиция Чехии. По их решению, мне запрещено комментировать причины.

На прошлой неделе чешские СМИ писали, что в страну прибыл человек с российским дипломатическим паспортом. Должен был отравить Гржиба и еще одного политика Ондржея Коларжа рицином.

Гржиб выступал за переименование площади перед посольством РФ в Праге в честь убитого в Москве пять лет тому назад оппозиционера Бориса Немцова. Посольство после этого заявило, что будет использовать как адрес название улицы рядом, а не площади. Коларж выступал за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. В посольстве и Кремле высказывались резко против демонтажа. Коларжу назначили охрану раньше из-за этого конфликта. В прошлом году он вынужден был выехать на некоторое время из Праги после постоянных угроз в письмах и сообщениях.

В Кремле заявили, что о расследовании в Чехии ничего не знают.