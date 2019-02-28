"После аборта ты должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти восемь часов через джунгли"

Изображенная на снимке беременная женщина — бывший боец партизанского группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии". Повстанцы охотно принимали женщин в свои ряды, но рожать им не позволяли. Пять предыдущих беременностей этой женщины закончились абортами.

Фотография 50-летней Каталины Мартин-Чико — одна из шести, которые в этом году будут претендовать на звание лучшей в категории "Фотография года" на конкурсе World Press Photo. Это самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. После конкурса фотографии победителей представляют на выставке, которую ежегодно посещает свыше двух миллионов человек в 45 странах. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках. Победителя объявят в начале марта.

Фотожурналистка встретила Йорладис в одном из лагерей бывших партизан в джунглях колумбийской провинции Гуавьяре. Больше года тому назад боевики организации сложили оружие. По словам фотографа, она поставила себе задачу найти эту молодую женщину, так как уже однажды встречалась с ней в 2017-м во время своей первой поездки в джунгли Колумбии, пока правительство страны договаривалось о перемирии с партизанами. Они тогда все еще носили форму и ходили с оружием, объясняет Мартин-Чико.

— Тогда я впервые увидела Йорладис, она не была беременна, у нее не было детей, и я сделала несколько снимков, — рассказывает.

Девять месяцев спустя Мартен-Чико вернулась в район расположения лагеря и обнаружила совсем другую картину. Бывшие партизаны больше не носили мундиров, не было контрольно-пропускных пунктов, зато часть из них осталась жить здесь со своими семьями. Йорладис делала первые шаги к новой жизни.

— Я поняла, что означала для нее эта беременность после многолетнего запрета на материнство и всех тех жертв, которые она должна была принести ради партизанской борьбы, — говорит Каталина.

Несмотря на противозачаточные инъекции, которые в отряде делала женщинам медсестра, эта беременность уже шестая для Йорладис: во всех предыдущих случаях она вынуждена была делать аборт. Правила партизан четко говорили: "Мы принимаем женщин, но небеременных и детей".

— Йорладис далеко не единственная женщина, которая, забеременев, вынуждена была сделать аборт, — рассказывает Мартен-Чико. — Ведь на следующий день каждая должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти 8 часов через джунгли, чтобы сменить лагерь. Несмотря на то, сделан тебе аборт или нет. Некоторые женщины вынашивали детей и рожали в джунглях. Но вынуждены были отказываться от них, — добавляет.

Фотографии Йорладис и других людей из лагеря партизан вошли в альбом Мартен-Чико под названием "Перерождение".

В день, когда фотожурналистка обнаружила свое имя среди финалистов World Press Photo, она общалась с Йорладис. "Это отличный посыл, потому что два месяца тому назад я потеряла работу", - радуется Мартен-Чико. Ее собственному ребенку, чей отец работает на плантации сахарного тростника, скоро исполнится год.

— Боже Святой, и этот живот увидят все! — воскликнула бывшая партизанка, поздравив Мартен-Чико с номинацией.