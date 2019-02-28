"После аборта ты должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти восемь часов через джунгли"

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2835
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 954
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2232
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 765
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3285
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1647
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Продукция ЛВЗ &quot;Златогор&quot; получила две медали на международной выставке
Продукция ЛВЗ "Златогор" получила две медали на международной выставке
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1359
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4329
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2988
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 225
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 00:20

"После аборта ты должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти восемь часов через джунгли"

  Комментировать
 

Изображенная на снимке беременная женщина — бывший боец партизанского группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии". Повстанцы охотно принимали женщин в свои ряды, но рожать им не позволяли. Пять предыдущих беременностей этой женщины закончились абортами.

Фотография 50-летней Каталины Мартин-Чико — одна из шести, которые в этом году будут претендовать на звание лучшей в категории "Фотография года" на конкурсе World Press Photo. Это самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. После конкурса фотографии победителей представляют на выставке, которую ежегодно посещает свыше двух миллионов человек в 45 странах. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках. Победителя объявят в начале марта.

Фотожурналистка встретила Йорладис в одном из лагерей бывших партизан в джунглях колумбийской провинции Гуавьяре. Больше года тому назад боевики организации сложили оружие. По словам фотографа, она поставила себе задачу найти эту молодую женщину, так как уже однажды встречалась с ней в 2017-м во время своей первой поездки в джунгли Колумбии, пока правительство страны договаривалось о перемирии с партизанами. Они тогда все еще носили форму и ходили с оружием, объясняет Мартин-Чико.

— Тогда я впервые увидела Йорладис, она не была беременна, у нее не было детей, и я сделала несколько снимков, — рассказывает.

Девять месяцев спустя Мартен-Чико вернулась в район расположения лагеря и обнаружила совсем другую картину. Бывшие партизаны больше не носили мундиров, не было контрольно-пропускных пунктов, зато часть из них осталась жить здесь со своими семьями. Йорладис делала первые шаги к новой жизни.

— Я поняла, что означала для нее эта беременность после многолетнего запрета на материнство и всех тех жертв, которые она должна была принести ради партизанской борьбы, — говорит Каталина.

Несмотря на противозачаточные инъекции, которые в отряде делала женщинам медсестра, эта беременность уже шестая для Йорладис: во всех предыдущих случаях она вынуждена была делать аборт. Правила партизан четко говорили: "Мы принимаем женщин, но небеременных и детей".

— Йорладис далеко не единственная женщина, которая, забеременев, вынуждена была сделать аборт, — рассказывает Мартен-Чико. — Ведь на следующий день каждая должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти 8 часов через джунгли, чтобы сменить лагерь. Несмотря на то, сделан тебе аборт или нет. Некоторые женщины вынашивали детей и рожали в джунглях. Но вынуждены были отказываться от них, — добавляет.

Фотографии Йорладис и других людей из лагеря партизан вошли в альбом Мартен-Чико под названием "Перерождение".

В день, когда фотожурналистка обнаружила свое имя среди финалистов World Press Photo, она общалась с Йорладис. "Это отличный посыл, потому что два месяца тому назад я потеряла работу", - радуется Мартен-Чико. Ее собственному ребенку, чей отец работает на плантации сахарного тростника, скоро исполнится год.

— Боже Святой, и этот живот увидят все! — воскликнула бывшая партизанка, поздравив Мартен-Чико с номинацией.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"После аборта ты должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти восемь часов через джунгли"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 33568
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23895
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 1 Просмотров: 21501
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
30
 Просмотров: 16803
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 15058
Мир
21 миллион долларов заплатят за незаконное заключение
21 миллион долларов заплатят за незаконное заключение
Двойника Ким Чен Ына выдворили из Вьетнама
Двойника Ким Чен Ына выдворили из Вьетнама Просмотров: 63
"Кто бы меня ни предал - умрет"
"Кто бы меня ни предал - умрет" Просмотров: 1665
В легких и печени курсантов нашли ленточных паразитов
В легких и печени курсантов нашли ленточных паразитов Просмотров: 54
Десятиклассник зарезал учительницу географии и ученика
Десятиклассник зарезал учительницу географии и ученика Просмотров: 198
Больше всего комментируют
21
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
18
Порошенко отличился странным поведением
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
6
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 81
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua