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четверг, 26 ноября 2020 00:41

Мужчина заразился малярией, лихорадкой денге и коронавирусом

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Работник британской благотворительной организации Ян Джонс во время поездки в Индию заболел коронавирусом, лихорадкой денге и малярией. Теперь еще лечится от укуса кобры.

Джонса положили в местную больницу. Жаловался на нарушение координации и ухудшение зрения - все видел размыто. Медики выяснили, что на прошлой неделе его укусила черная королевская кобра в деревне недалеко от индийского города Джодхпур.

- Яна доставили в больницу после укуса змеи, - рассказывает врач Абхишек Татер. - Он не обращался к медикам, пока не появились симптомы. Мы подозревали, что он заболел коронавирусом во второй раз, но тесты оказались отрицательными.

Джонс - бывший медик. Приехал в Индию налаживать работу благотворительной инициативы в поддержку мастеров в провинции Раджастан. Поселился в помещении склада организации.

- Услышал, что лает собака, - говорит Татер. - Когда вышел, почувствовал, что нога печет. Кобра среагировала на его движение и дважды укусила.

Семья Джонса объявила в интернете сбор средств. На больничные расходы и билет домой надо 12 тыс. фунтов - более 450 тыс. грн.

- Отец в Индии уже переболел малярией и лихорадкой денге. Затем подхватил коронавирус, - пишет сын Джонса Себастьян. - Думаю, пора остановиться. Отец уверен, что еще жив благодаря его добрым делам. Но мы уверенны, что это благодаря его здоровому образу жизни. Пожалуйста, помогите нам собрать средства, чтобы оплатить больничные счета. Как только его выпишут, мы покупаем билет в Великобританию.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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