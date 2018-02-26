Илон Маск будет раздавать бесплатный интернет

22 февраля компания "Спейс Икс" миллиардера и изобретателя 46-летнего Илона Маска с помощью ракеты-носителя "Фелкон 9" вывела на околоземную орбиту три спутника.

Испанский военный "Паз" будет наблюдать за планетой. Два собственных аппарата компании стали первыми в системе распространения бесплатного беспроводного интернет-сигнала "вай-фай".

Компания планирует запустить 11943 таких спутника на высоту 1,1 тыс. — 7,5 тыс. км. Первые 4425 выведут на орбиту в течение следующих шести лет. Они создадут сеть "Старлинк", которая будет распространять бесплатный интернет-сигнал по всему земному шару.

Спутник "Паз" имеет вес 1,4 т. Может получать и передавать четкое изображение с поверхности Земли, следить за кораблями и погодой.

Ракета стартовала с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии "Ванденберг". Запуск планировали на 17 февраля. Трижды откладывали.