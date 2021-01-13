Голый мужчина четыре дня просидел на дереве

Австралийские рыбаки Кейв Джойнер и Кэм Фауст спасли мужчину в реке с крокодилами вблизи города Дарвин. 40-летний Люк Воскренский четыре дня просидел на ветке над водой. Не мог сойти на берег, потому что рептилии не отходили.

Люка обвиняют в вооруженном ограблении. Через неделю у него должен был быть суд. Решил убежать из-под домашнего ареста. Электронный браслет срезал. По городу идти боялся, чтобы не схватили полицейские. Решил переправиться через реку за Дарвином. Одежда и обувь быстро порвались. Остался голый.

Кейв и Кэм плыли на лодке расставить ловушки для крабов в зарослях. Увидев мужчину на дереве, сначала не поверили его истории. Но Люк очень просил пить. Его сильно покусали насекомые.

- Обрадовался, когда предложили пиво, - рассказывает Кэм. - Увидели, что на нем полно порезов. Говорил, пока была одежда - перевязывал раны. Он показался нам приятным парнем. Думали, что попал в беду. Отвезли его в больницу, обещали навестить в тюрьме. Но он чуть не убил человека. Мы узнали об этом из новостей. На этом наше знакомство закончится.

Люку ранее грозило семь лет за решеткой. Сейчас может сесть на 12 за побег из-под стражи и грабеж.