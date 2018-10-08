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вторник, 09 октября 2018 07:05

Авто из кортежа президента сбило мальчика

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4 октября во время визита польского президента 46-летнего Анджея Дуды в город Освенцим полицейское авто из кортежа сбило 9-летнего мальчика.

Авария произошла на въезде в город, рассказывают в местной полиции.

— Машина слегка ударила ребенка, — говорит спикер президента Блажей Спихальски. — Президент немедленно остановил колонну. Выбежал к мальчику посмотреть, все ли в порядке. Мы сразу же вызвали "скорую". Все время держим связь с родителями. Я тоже был в больнице. Похоже, что все нормально.

Парень с другом катались по улицам города на самокатах. Начали переходить дорогу просто перед машиной правохранителей, которая ехала впереди колонны.

После встречи с жителями Освенцима, Дуда посетил дом, где живет семья сбитого мальчика. Провел с ними почти 10 мин.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
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Дата
09
октября

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