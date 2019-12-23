Венецию накануне Рождества затопило

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В итальянской Венеции утром 23 декабря уровень воды в поднялся на 144 см выше нормы.

Затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостах или по колено в воде.

Однако, наводнение оказалась менее серьезной, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

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Ожидается, что 24 декабря, в канун католического Рождества, уровень воды в городе снова поднимется и достигнет 135 см, а на само Рождество - 25 декабря - 115 см.

Самое масштабное за последние 50 лет наводнение произошло в Венеции в ноябре. Уровень воды поднялся на 187 см выше нормы, погибли два человека.